"Головне завдання Єрмака - втягнути НАТО у пряме протистояння з РФ": фейки і маніпуляції роспропаганди за 19 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які російська пропаганда запустила 19 вересня
За версією ЦПД при РНБО України, 19 вересня російська пропаганда запустила фейк і дезінформацію.
Фейк: Ворожий TG-канал "Резидент" пише: "Андрій Єрмак вважає головним завданням для України втягнути НАТО в пряме протистояння з Росією".
Спростування: Українське керівництво прагне завершення війни на справедливих для країни умовах. Подібні повідомлення — це спроба звинуватити владу України в ескалації війни.
Дезінформація: МЗС Росії опублікувало повідомлення: "Київський режим став застосовувати безпілотні системи для вчинення усвідомлених, навмисних та цинічних злочинів проти мирних громадян".
Спростування: Мета таких дезінформаційних повідомлень — демонізувати ЗСУ та мобілізувати російське населення проти "спільного" ворога. Українські військові не ведуть війну проти цивільного населення.
- Раніше росіяни поширювали фейк, що у Курській області, куди вторглись ЗСУ, були створені подоби концтаборів.
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