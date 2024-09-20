"Головне завдання Єрмака - втягнути НАТО у пряме протистояння з РФ": фейки і маніпуляції роспропаганди за 19 вересня

За версією ЦПД при РНБО України, 19 вересня російська пропаганда запустила фейк і дезінформацію.

Фейк: Ворожий TG-канал "Резидент" пише: "Андрій Єрмак вважає головним завданням для України втягнути НАТО в пряме протистояння з Росією".

Спростування: Українське керівництво прагне завершення війни на справедливих для країни умовах. Подібні повідомлення — це спроба звинуватити владу України в ескалації війни.

Дезінформація: МЗС Росії опублікувало повідомлення: "Київський режим став застосовувати безпілотні системи для вчинення усвідомлених, навмисних та цинічних злочинів проти мирних громадян".

Спростування: Мета таких дезінформаційних повідомлень — демонізувати ЗСУ та мобілізувати російське населення проти "спільного" ворога. Українські військові не ведуть війну проти цивільного населення.