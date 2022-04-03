Ірина Верещук розповіла про роботу гуманітарних коридорів 3 квітня

Про це повідомила міністерка реінтеграції Ірина Верещук під час відеозвернення.



Наразі 17 автобусів, із яких 10 будуть евакуйовувати маріупольців і мешканців Бердянська, знаходяться поблизу міста.



"Якщо автобуси не пропустять в'їхати в місто, ми просимо людей підійти до блокпоста на в'їзді до міста. Там вони вас чекатимуть", - сказала міністерка.



Ще 7 автобусів у супроводі Міжнародного Червоного хреста спробують під'їхати ближче до Маріуполя. Також дозволили виїжджати власним транспортом.



На Луганщині планується евакуація населення з Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Кремінної, Попасної та Нижнього. Наразі Україна очікує режиму припинення вогню з боку російських військ.

Нагадаємо, в Укрзалізниці оприлюднили детальний розклад додаткових евакуаційних поїздів на 3 квітня.