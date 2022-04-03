Ірина Верещук розповіла про роботу гуманітарних коридорів 3 квітня
В Україні 3 квітня запланована евакуація маріупольців та мешканців Луганської області
Про це повідомила міністерка реінтеграції Ірина Верещук під час відеозвернення.
Наразі 17 автобусів, із яких 10 будуть евакуйовувати маріупольців і мешканців Бердянська, знаходяться поблизу міста.
"Якщо автобуси не пропустять в'їхати в місто, ми просимо людей підійти до блокпоста на в'їзді до міста. Там вони вас чекатимуть", - сказала міністерка.
Ще 7 автобусів у супроводі Міжнародного Червоного хреста спробують під'їхати ближче до Маріуполя. Також дозволили виїжджати власним транспортом.
На Луганщині планується евакуація населення з Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Кремінної, Попасної та Нижнього. Наразі Україна очікує режиму припинення вогню з боку російських військ.
- Нагадаємо, в Укрзалізниці оприлюднили детальний розклад додаткових евакуаційних поїздів на 3 квітня.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.36Продаж 32.9
- Актуальне
- Важливе