Ісландія приєдналася до двох коаліцій, які підтримують Україну та оголосила про виділення 340 тис. євро на медичну допомогу

Про це повідомляє Міноборони України.

"Ісландія приєднується до двох коаліцій, що надають підтримку Україні, - IT-коаліції та Коаліції з розмінування. Також Ісландія оголосила додаткове фінансування обсягом 340 000 євро через Комплексний пакет допомоги НАТО для закупівлі медичних засобів для України", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ісландія надавала гуманітарну, економічну та безпекову підтримку Україні здебільшого через міжнародні організації — ООН, Світовий банк, НАТО та інші багатонаціональні форуми.

"Вдячний уряду та народу Ісландії за потужну підтримку. Завдяки нашим партнерам ми зможемо посилити сфери інформаційних технологій, зв'язку та кібербезпеки, а також мати необхідне навчання та обладнання для розмінування", - сказав міністр оборони України Рустем Умєров.

Натомість міністр закордонних справ Ісландії Б'ярні Бенедіктссон висловив сподівання, що їхня підтримка призведе до зміцнення оборонного потенціалу України.

"Приєднуючись до коаліцій та надаючи додаткове фінансування у рамках комплексного пакету допомоги НАТО, ми продовжуємо нашу нелетальну підтримку України у боротьбі проти несправедливого та незаконного вторгнення Росії", - додав він.

Наразі до складу IT-коаліції входять вісім країн: Естонія, Люксембург, Бельгія, Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Японія. Велика Британія та Італія також оголосили про свій намір приєднатися.