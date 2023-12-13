Країни Північної Європи заявили про підтримку майбутнього членства України в НАТО та ЄС

Про це йдеться в заяві прем’єр-міністрів Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції і президентів України та Фінляндії за підсумками другого саміту Україна – Північна Європа.

Лідери країн Північної Європи підтвердили непохитну підтримку України та висловили повагу й визнання "стійкості й духу українського народу, солдатів та керівництва". "Україна, яка протистоїть російській агресії протягом майже десяти років, включно з понад 650 днями повномасштабної війни, продовжує демонструвати надзвичайну рішучість у реалізації свого невіддільного права на самооборону", – йдеться в заяві.

Окрім того, країни Північної Європи задекларували, що продовжать надавати військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні – як індивідуально, так і колективно, а також у межах міжнародних форматів і платформ, "стільки, скільки буде потрібно".

Щодо військової допомоги в заяві наголошено, що її продовжать надавати й у межах Контактної групи з питань оборони України на чолі зі США (формат "Рамштайн"). Також лідери країн Північної Європи заявили, що активно вивчатимуть сфери надання додаткової підтримки – "включно з, але не обмежуючись безпекою в морі, протиповітряною обороною та військово-повітряними силами, зокрема бойовою авіацією". І працюватимуть над поглибленням оборонно-промислової співпраці з Україною.

У документі також зазначено, що його підписанти "залишаються відданими посиленню міжнародного тиску з метою протистояння спроможності Росії продовжувати свою незаконну війну, зокрема за допомогою санкцій". І продовжать співпрацювати з міжнародними партнерами для протидії обходу санкцій.

Країни Північної Європи підтвердили підтримку спільної декларації лідерів Групи семи про підтримку України від 12 липня 2023 року та погоджуються розпочати двосторонні переговори з Україною щодо безпекових зобов'язань.

У підсумковому документі саміту його учасники закликали Росію негайно звільнити та безпечно повернути в Україну всіх інтернованих, примусово переміщених і незаконно депортованих цивільних осіб, зокрема дітей. І запевнили, що сприятимуть протидії пропаганді, дезінформації та деструктивному інформаційному впливу РФ.

Окрім того, країни Північної Європи підтримали українську Формулу миру, засновану на повазі до суверенітету й територіальної цілісності України відповідно до Статуту ООН.

Окремим пунктом заяви є підтримка зусиль України з відновлення її можливостей як морської держави та, зокрема, ініціативи "Зерно з України".

Окрім того, у спільній заяві саміту Україна – Північна Європа країни наголосили, що продовжать підтримку України на її шляху до майбутнього членства в НАТО. А також підтвердили свою підтримку відкриття переговорів з Україною про вступ до ЄС.

"Разом із ЄС та міжнародними партнерами країни Північної Європи продовжуватимуть координувати та узгоджувати свою підтримку поточних зусиль України з упровадження реформ та підтримувати Україну на її європейському шляху", – наголошено в заяві.

Що відомо про другий саміт Україна – Північна Європа

У межах участі в другому саміті Україна – Північна Європа в Осло Володимир Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії, прем’єр-міністрами Швеції, Данії та Ісландії.

Зеленський подякував Фінляндії за приймання біженців і поговорив про Формулу миру і про те, як досягти справедливого й тривалого миру в Україні.

Під час переговорів з очільником уряду Швеції Зеленський зосередився на майбутньому саміті Європейської ради та важливості здійснення історичних кроків для України та Європи загалом.

Зеленський подякував Данії за підготовку чергового пакета допомоги на понад 1 млрд євро.

Окремо президент України відзначив лідерство та вагомий внесок Данії у створення міжнародної коаліції винищувачів.

Під час зустрічі з прем’єр-міністркою Ісландії Катрін Якобсдоттір Володимир Зеленський наголосив на важливості роботи ісландської сторони щодо повернення додому незаконно вивезених російськими окупантами українських дітей.

Співрозмовники торкнулися питання викликів для української освіти, пов’язаних із війною, забезпечення шкіл укриттями.

Також серед тем розмови були імплементація української Формули миру й готовність Ісландії долучитися до реалізації пункту про енергетичну безпеку.

Король Гаральд V також прийняв президента України на аудієнції в палаці.