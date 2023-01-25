Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

"Чи є ресурси для передачі Україні ще сотень додаткових Leopard, не тільки першої сотні, а ще більше? Відносно Leopard - так, є. Німеччина в першій партії передає не Leopard 2 А4, які можуть бути на зберіганні, а передається стройова машина з модернізацією 2 А6, яка перебуває на озброєнні бундесверу", - зазначив він.

За словами Каткова, це означає, що танки передаються з мінімальною затримкою.

"Водночас може бути процес з розконсервації машин Leopard 2 А4 чи 2 А5, які на зберіганні. Це займає час і це також значний ресурс для передачі цих машин. У Фінляндії - приблизно 100 Leopard 2 А4 на зберіганні. В інших країнах вони теж у значних показниках - десятки одиниць. Набирати танки і розконсервовувати їх поступово можливо", - підсумував військовий експерт.

25 січня стало відомо, що Україна отримає 14 танків Leopard 2 від Бундесверу, також Німеччина дозволила країнам-партнерам надавати українським захисникам німецькі танки з власних запасів.

Тоді ж Іспанія змінила своє рішення щодо передачі Україні важкого озброєння для протидії російській агресії. Нині Мадрид може відправити для ЗСУ танки Leopard.

За даними видання Spiegel, Україна має отримати 80 танків від західних партнерів: два батальйони Leopard можуть бути в ЗСУ вже наприкінці березня.