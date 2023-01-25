Існує ресурс для передачі Україні сотень танків Leopard, - головред Defense Express Катков
Країни можуть після передачі першої партії танків Leopard почати розконсервовувати інші модифікації танка, щоб продовжити поставки для ЗСУ
Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.
"Чи є ресурси для передачі Україні ще сотень додаткових Leopard, не тільки першої сотні, а ще більше? Відносно Leopard - так, є. Німеччина в першій партії передає не Leopard 2 А4, які можуть бути на зберіганні, а передається стройова машина з модернізацією 2 А6, яка перебуває на озброєнні бундесверу", - зазначив він.
За словами Каткова, це означає, що танки передаються з мінімальною затримкою.
"Водночас може бути процес з розконсервації машин Leopard 2 А4 чи 2 А5, які на зберіганні. Це займає час і це також значний ресурс для передачі цих машин. У Фінляндії - приблизно 100 Leopard 2 А4 на зберіганні. В інших країнах вони теж у значних показниках - десятки одиниць. Набирати танки і розконсервовувати їх поступово можливо", - підсумував військовий експерт.
- 25 січня стало відомо, що Україна отримає 14 танків Leopard 2 від Бундесверу, також Німеччина дозволила країнам-партнерам надавати українським захисникам німецькі танки з власних запасів.
- Тоді ж Іспанія змінила своє рішення щодо передачі Україні важкого озброєння для протидії російській агресії. Нині Мадрид може відправити для ЗСУ танки Leopard.
- За даними видання Spiegel, Україна має отримати 80 танків від західних партнерів: два батальйони Leopard можуть бути в ЗСУ вже наприкінці березня.
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