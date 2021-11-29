Існує висока імовірність гібридних атак проти України з використанням мігрантів, - очільник МВС Польщі Камінський
Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Каміньський заявив, що існує загроза гібридних атак проти України з використанням нелегальних мігрантів
Про це він сказав під час розмови з очільником МВС України Денисом Монастирським у понеділок, 29 листопада.
Каміньський розповів про тимчасову деескалацію напруженості на кордоні з Білоруссю, а також про зміну тактики мігрантів, які намагаються прорватися через білорусько-польський кордон, штурмуючи його в різних місцях невеликими групами.
"При цьому Маріуш Каміньський вказав, що, за оцінками польської сторони, існує досить висока ймовірність гібридних атак і проти України, а також запевнив у готовності Польщі рішуче стояти на боці підтримки суверенітету і територіальної цілісності нашої держави", - йдеться в повідомленні.
За словами Монастирського, Україна усвідомлює всі можливі сценарії подальшого розвитку подій, щоб підірвати ситуацію всередині країни, а також якимось чином погіршити її відносини з Польщею та ЄС.
- Нагадаємо, 24 листопада Кабмін виділив 175 млн грн на посилення кордону з Білоруссю.
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