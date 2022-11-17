Існування РПЦ в Україні - питання політичної волі Зеленського

З часів заснування Київо-Печерська Лавра була духовним центром Києва. Звідти на Русь прийшло просвітництво. Але десь ми звернули не туди. І замість просвітництва, Лавра стала осередком середньовічного мракобісся і державної зради. Славних прадідів великих правнуки погані дозволили московській церкві окупувати наші святині й за наші ж гроші розривати Україну на шмаття просто в центрі Києва.

Володимире Зеленський! Існування РПЦ в Україні – виключно питання вашої політичної волі. Ваші попередники не захотіли чи не змогли знищити цю заразу. Дехто взагалі максимально сприяв ворожій агентурі.

Ви зараз маєте історичний шанс викинути московську церкву з України назавжди й сформувати єдину українську політичну націю. Ви можете увійти в історію, бо це буде подія, співставна отриманню Томосу. Після війни вікно можливостей закриється, бо люди втомляться воювати. І церква, що відмовляється відспівувати українських солдатів, продовжить заробляти тут гроші й отруювати мізки українців московською пропагандою.

Володимире Зеленський! Існування РПЦ в Україні – виключно питання вашої політичної волі. Ваші попередники не захотіли чи не змогли знищити цю заразу. Дехто взагалі максимально сприяв ворожій агентурі

Чи скористаєтеся ви, одноосібний правитель України, який контролює всі, без винятку, гілки влади, історичною нагодою відірвати Україну геть від Москви? Чи дозволите, щоб філія РПЦ продовжила славити Росію в той час, як російські ракети нищать мирні українські міста?

Президент Зеленський чутливий до громадської думки. Зробімо так, щоб у нього не було шансів залишити в Україні московських попів!

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Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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