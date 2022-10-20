Про це передає Reuters.

Зазначається, що російські олігархи, які потрапили під санкції Євросоюзу, платять за технічне обслуговування, екіпаж та страховку власних яхт.

Міністерство фінансів Іспанії повідомило, що закон 2014 року, ухвалений після анексії Криму Росією того ж року, дозволяє особам, які перебувають під санкціями, проводити необхідні платежі для утримання активів.

Відомо, що нині продано лише яхту Axioma в серпні за розпорядженням банку JP Morgan, а не уряду.

Пропозиції США та Євросоюзу продати заарештовані російські активи та передати вторговані кошти Україні зупинилися. У Франції та Іспанії вирішили заарештувати, а не конфіскувати яхти, бо в такому разі витрати на їхнє обслуговування залишаються на відповідальності власника.

Відомо, що серед арештованих яхт є Crescent колишнього керівника російського енергетичного гіганта "Роснефть" Едуарда Худайнатова та Lady Anastasia керівника збройової групи "Рособоронекспорт" Олександра Міхеєва.

29 травня ЗМІ повідомили, що на яхтах російських олігархів вимикають відстежування місцеперебування. Зазначається, що вимикали пристрої для відстежування місцеперебування яхта Clio Олега Дерипаски за $65 млн, Motor Yacht Андрія Мельниченка за $300 млн або Galactica Super Nova ексглави "Лукойлу" Вагіта Алекперова за $80 млн.

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