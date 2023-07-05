Іспанія - Україна: букмекери дали прогноз на півфінал молодіжного ЧЄ з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У півфіналі Євро-2023 збірна України зіграє з Іспанією, іншого фіналіста у середу визначать Англія та Ізраїль.

Букмекери вважають, що українська молодіжка є аутсайдером матчу, на виграш України дають коефіцієнт 4,85. Виграш Іспанії оцінюють у 1,80. Нічия в основний час - 4,05.

На груповій стадії команди виступали у групі B, де наша молодіжка випередила Хорватію і Румунію, але за додатковими показниками поступилась Іспанії.

У чвертьфіналі Євро-2023 (U21) збірна України перемогла Францію (3:1), а Іспанія виявилась кращою за Швейцарію (2:1)

Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Найкращі команди турніру отримали путівки на Олімпіаду-2024. На Іграх у Парижі зіграє Франція, Україна, Ізраїль та Іспанія.

Євро-2023 (U21)

Півфінал

5 липня

Іспанія - Україна

Бухарест, стадіон "Стяуа"

Початок о 22:00

Трансляція - "Суспільне"