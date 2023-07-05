Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт Іспанія - Україна: букмекери дали прогноз на півфінал молодіжного ЧЄ з футболу

Іспанія - Україна: букмекери дали прогноз на півфінал молодіжного ЧЄ з футболу

5 липня, 2023 середа
01:46
Спорт Молодіжна збірна України, Україна U21

У середу, 5 липня, збірна України з футболу зіграє проти Іспанії у півфіналі молодіжного Євро-2023

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У півфіналі Євро-2023 збірна України зіграє з Іспанією, іншого фіналіста у середу визначать Англія та Ізраїль. 

Букмекери вважають, що українська молодіжка є аутсайдером матчу, на виграш України дають коефіцієнт 4,85. Виграш Іспанії оцінюють у 1,80. Нічия в основний час - 4,05.

На груповій стадії команди виступали у групі B, де наша молодіжка випередила Хорватію і Румунію, але за додатковими показниками поступилась Іспанії.

У чвертьфіналі Євро-2023 (U21) збірна України перемогла Францію (3:1), а Іспанія виявилась кращою за Швейцарію (2:1)

Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Найкращі команди турніру отримали путівки на Олімпіаду-2024. На Іграх у Парижі зіграє Франція, Україна, Ізраїль та Іспанія.

Євро-2023 (U21)

Півфінал

5 липня

Іспанія - Україна

Бухарест, стадіон "Стяуа"

Початок о 22:00

Трансляція - "Суспільне"

Україна
футбол
Збірна України
Іспанія
Читайте також:
оборонно-промислового комплекс
3 липня, 2023 понедiлок
Національні оборонні підприємства закликають прем'єра зупинити зрив закупівель для потреб української армії
Орест Сохар
Автор Орест Сохар
4 липня, 2023 вiвторок
Путін політично не протягне і трьох місяців
4 липня, 2023 вiвторок
Один з найкращих військових командирів: Залужний призначив нового очільника Одеського ТЦК
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.72
    Купівля 36.72
    Продаж 37.43
  • EUR
    Купівля 40.3
    Продаж 41.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
5 липня
01:25
"Вагнер - все": Сирський заявив, що історія вагнерівців - закрита
00:57
Ненад Лалатович
"Зоря" знайшла заміну нідерландському тренеру, який пішов до "Шахтаря"
00:48
обстріл, ППО
Ситуація у ніч на 5 липня: ПС попередили про загрозу БПЛА на Сумщині
00:32
ЗАЕС, Запорізька атомна електростанція, Запорізька АЕС
Ситуація на Запорізькій АЕС: що відомо про ймовірний теракт
00:27
Марія Захарова
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 4 липня
00:06
Джо Байден
Байден обговорив з Шольцом підготовку до саміту НАТО
2023, вiвторок
4 липня
23:59
зерно, зернова угода
В ООН шукають рішення, яке змусить РФ продовжити зернову угоду
23:45
Вибухи у Макіївці
Сили оборони ліквідували склад російських терористів у Макіївці
23:23
Зеленський і Макрон
Зеленський провів розмову з Макроном та попередив, що Росія готує провокації на ЗАЕС
23:16
Володимир Зеленський
РФ має усвідомити, що світ готовий реагувати на ядерний тероризм Кремля, - Зеленський
22:43
Жозеп Боррель
Заколот Пригожина показав, що режим Путіна більш слабкий, ніж вважалось досі, - Боррель
22:22
Газпром
Цьогоріч доходи Газпрому можуть впасти у чотири рази, - Reuters
22:21
ЗСУ
Сили оборони просуваються на фланзі довкола Бахмута та на Півдні, - Маляр
21:56
уряд Норвегії, Норвегія
Уряд Норвегії дозволив відкривати тимчасові дитсадки для біженців з України
21:48
Ексклюзив
Микола Княжицький
Заборона українського дубляжу ударить по розвитку української мови та кіноіндустрії України, - Княжицький
21:47
Руслан Ротань, Англія - Україна
Ротань розповів про втрати збірної України перед півфіналом молодіжного Євро-2023
21:16
Оновлено
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
ЗСУ попередили, що окупанти можуть готуватися до провокації на ЗАЕС найближчим часом
21:09
церква віра
У Білорусі заявили, що готові прийняти монахів УПЦ МП з Києво-печерської лаври
21:08
Парламентська асамблея ОБСЄ визнала РФ державою-спонсором тероризму
21:07
Ексклюзив
Курська АЕС
Після теракту на ЗАЕС, Путін може підірвати Курську АЕС, щоб звинуватити в цьому Україну, - військовий аналітик Гетьман
21:06
Аналітика
Сергій Згурець
Успіхи ЗСУ треба міряти не лише кілометрами, а й кількістю втрат ворога. Колонка Сергія Згурця
20:54
Маттео Дзуппі
Ватикан працюватиме над поверненням українських дітей з РФ, - кардинал Дзуппі
20:49
Ірина Геращенко
Артура Герасимова переобрали віце-президентом комітету і членом Бюро ОБСЄ, – Геращенко
20:49
Молодіжна збірна України, Україна U21
В УАФ розповіли, хто тренуватиме збірну України на Олімпіаді-2024
20:37
Болгарія
У парламенті Болгарії підтримали вступ України до НАТО
20:23
Оновлено
Єнс Столтенберг
"Дуже добра розмова": Столтенберг обговорив із Зеленським підготовку до саміту НАТО
20:14
Супермаркет Metro в Росії
Німецькі компанії за рік сплатили найбільше податків у Росії з-поміж усіх країн ЄС, - Bild
20:01
OPINION
Володимир Гевко
Сварки у соцмережах як продовження телесеріалів 90-х
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 496 дня війни: ЗСУ за добу просунулись на 2 км на Бердянському напрямку, а Підмосков’я атакували дрон
19:56
Telegram
У Telegram відреагували на побоювання, що спецслужби РФ можуть слідкувати за користувачами у месенджері
19:34
Абрамович
Уряд Британії дозволив використовувати 2,3 млрд фунтів від продажу Абрамовичем "Челсі" лише в Україні
19:33
мобілізовані росіяни
Медведєв заявив, що з початку року армію РФ поповнили 185 тис. контрактників
19:23
Знешкодження ворожої ДРГ
Російські ДРГ здійснили невдалі спроби проникнути через кордон України на Сіверському та Слобожанському напрямках, - Генштаб
19:19
Адмірал Тоні Радакін
Очільник генштабу Британії схарактеризував стратегію українського контрнаступу
19:12
У Києві через спеку вводять обмеження руху вантажівок
19:10
Гроші, вилучені під час обшуку у Пригожина
Пригожину повернули 10 млрд рублів, які вилучили в ході обшуків у Петербурзі, - росЗМІ
19:05
Маріуполь
Під Маріуполем знайшли тіло 12-річної дівчинки, яку міг збити на авто військовий РФ
18:58
ООН
Рада ООН на прохання Пакистану проведе засідання через спалення Корану у Швеції
18:53
Ексклюзив
Сергій Алєксєєв
Заарештовувати мене не мали права, але, схоже, комусь потрібна була картинка, - нардеп Алєксєєв
18:47
путін пригожин
NYT: Путіну загрожують нові заколоти через м'яку реакцію на невдалий бунт Пригожина
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV