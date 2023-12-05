Іспанські ЗМІ позиваються проти Meta на 550 млн євро
Іспанська асоціація, яка представляє понад 80 газет, подала позов проти компанії Meta, звинувативши її в недобросовісній конкуренції в сфері онлайн-реклами через ігнорування правил Європейського Союзу щодо захисту даних
Про це повідомляє Associated press.
У своїй заяві Асоціація інформаційних медіа звинувачує Meta в "систематичному і масовому недотриманні" правил захисту даних ЄС у період з травня 2018 року, коли вони набули чинності, до липня 2023 року. Вона заявила, що Meta неодноразово використовувала персональні дані, отримані без явної згоди клієнтів.
Асоціація, яка представляє десятки газет, включаючи головні іспанські видання El País, El Mundo, ABC і La Vanguardia, вимагає від гіганта соціальних мереж 550 мільйонів євро (600 мільйонів доларів).
Іспанська асоціація заявила, що використання персональних даних користувачів платформ Meta (Instagram, Facebook), які відстежуються без їхньої згоди, дозволило компанії отримати несправедливу перевагу під час розроблення та пропонування персоналізованої реклами, що являє собою недобросовісну конкуренцію. Асоціація закликала рекламодавців у державному та приватному секторах "довіряти свої рекламні кампанії безпечним, надійним і відповідальним ЗМІ, які поважають права громадян.
Платформи Facebook та Instagram компанії Meta вже давно використовують таргетовану рекламу для заробітку. Ця практика передбачає відстеження індивідуальної поведінки в Інтернеті, наприклад, даних перегляду вебсторінок та використання додатків, а потім використання цих даних для таргетування реклами користувачам.
- На початку листопада Європейська рада із захисту даних (EDPB) вирішила поширити запроваджену Норвегією заборону на таргетовану рекламу у Facebook та Instagram на всі країни ЄС і Європейську економічну зону.
- Напередодні, 30 жовтня, Meta через посилення правил збору та використання даних користувачів у Європі пообіцяла створити для регіону окрему підписку на Facebook і Instagram без реклами.
- На початку грудня ЄС зобов’язав компанію Meta надати пояснення щодо запобігання сексуальним домаганням до дітей в Instagram.
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