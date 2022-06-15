"Історична угода": Євросоюз домовився про експорт ізраїльського газу замість російського
Єгипет, Ізраїль та Європейський Союз підписали угоду про збільшення продажу скрапленого газу в країни ЄС. Ця угода має на меті зменшити залежність Європи від постачань із Росії
Про це повідомляє Associated Press.
За угодою Ізраїль відправлятиме більше газу по трубопроводу до єгипетського LNG-терміналу в Середземному морі. Єгипет має можливості для його зрідження. Потім зріджений газ через море на танкерах транспортуватимуть в Європу."Це – особливий момент. Я дуже тепло вітаю підписання цієї історичної угоди", – заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на спільній пресконференції з міністрами енергетики Єгипту та Ізраїлю.
"Минулого року Європейський Союз імпортував приблизно 40% свого газу з Росії, і через це відчував труднощі з введенням санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.Ізраїль має два експлуатаційних газових родовища біля свого середземноморського узбережжя, які разом містять приблизно 690 млрд кубометрів природного газу. Третя морська бурова установка перебуває в розробці", – йдеться в матеріалі АР.
Угода буде вигідною і для Єгипту, великі газові потужності якого в Середземному морі майже не працювали з часу повстання в країні проти Хосні Мубарака в 2011 році. Протягом останніх років уряд Єгипту відремонтував і модернізував об'єкти. У 2018 році Єгипет підписав угоду на 15 мільярдів доларів з ізраїльською компанією Delek Drilling та її американським партнером Noble Energy щодо транспортування природного газу.
- Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку виділить €300 млн на зміцнення енергетичної безпеки України.
- Американське видання Foreign Policy повідомило, що Україна просить США постачати їй зріджений газ за ленд-лізом.
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