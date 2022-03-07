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Головна війна з Росією Історичні часи вимагають історичних рішень: Данія різко нарощує оборонний бюджет та відмовляється від російського газу

Історичні часи вимагають історичних рішень: Данія різко нарощує оборонний бюджет та відмовляється від російського газу

7 березня, 2022 понедiлок
06:00
війна з Росією

Данія оголосила найбільші інвестиції в оборону і курс на відмову від російського газу.

Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, передає Reuters.

Основні парламентські партії домовились, що Данія поступово збільшуватиме свої витрати на оборону, щоб досягти 2% ВВП до 2033 року.

Також з бюджету виділять 7 мільярдів крон протягом наступних двох років на зміцнення оборони, дипломатії та гуманітарних зусиль Данії.

Також основні парламентські партії домовилися про те, що Данія повинна стати незалежною від російського газу "якомога швидше", хоча терміни не були визначені.

"Історичні часи вимагають історичних рішень", - сказала Фредеріксен на брифінгу в Копенгагені, додавши, що це "найбільша інвестиція в оборону Данії за останній час".

"Безглуздий і жорстокий напад Путіна на Україну ознаменував нову еру в Європі, нову реальність", – наголосила вона.

"Боротьба України — це не лише українська, це перевірка на міцність усього, у що ми віримо, наших цінностей, демократії, прав людини, миру та свободи", - додала прем'єр-міністерка Данії.

Щоб забезпечити вищі витрати на оборону, поточні бюджетні обмеження Данії будуть пом’якшені, а дефіцит стане від’ємним після 2025 року.

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