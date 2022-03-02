Парламент Данії вивісить прапор України поруч з національним
Парламент Данії 3 березня підніме український прапор поруч із данським на знак солідарності з Україною
Про це повідомляє ЄП з посиланням на DR.
Міністерство юстиції дозволило вивісити синьо-жовтий стяг на вході до парламенту до 16 березня.
Зазвичай прапори інших країн розміщують лише навпроти головних сходів Фолькетингу, коли приймають делегації тієї чи іншої країни.
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