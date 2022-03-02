Парламент Данії вивісить прапор України поруч з національним

Про це повідомляє ЄП з посиланням на DR.

Міністерство юстиції дозволило вивісити синьо-жовтий стяг на вході до парламенту до 16 березня.

Зазвичай прапори інших країн розміщують лише навпроти головних сходів Фолькетингу, коли приймають делегації тієї чи іншої країни.