"Історія повторюється": глава МЗС Латвії провів паралелі між нападом Гітлера на Польщу та РФ на Україну
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс провів паралелі між початком у Європі Другої світової війни у річницю нападу Гітлера на Польщу та війною РФ проти України
Про це Рінкевичс написав у власному твіттері.
"83 роки тому нацистська Німеччина вторглася у Польщу, а СРСР згодом приєднався до неї. Це стало можливим через політику замирення агресора й угоду між Сталіним і Гітлером, яка стала тригером для війни. На жаль, історія повторюється. Нині, коли Україна продовжує боротьбу з агресором, ми маємо продовжувати підтримувати її", - наголосив він.
Відомо, що Латвія - одна з країн ЄС, які підтримують візові обмеження для усіх громадян РФ.
Едгарс Рінкевичс у своїх аргументах наголошує, що останні 30 років росіяни могли мандрувати до Європи, але це не змінило їх, і Росія врешті стала тією державою, якою вона є зараз.
- 31 серпня Польща, Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія заявили, що запровадять візові обмеження для росіян, незалежно від рішення ЄС. Країни також вимагають від Єврокомісії, аби вона ініціювала візові заходи, що рішуче скоротять потік російських громадян, які прибувають до Європейського союзу та шенгенської зони.
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