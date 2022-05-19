Історію життя Володимира Зеленського розповіли в новому коміксі

Про це пише Reuters.

Книга розповідає про те, як Зеленський, який колись зіграв вигаданого президента в телешоу, прийшов до влади у 2019 році, пообіцявши припинити війну на сході України.

"Хто він? Що його змушує? Чому він правильний лідер для України в цей момент? Це те, що мене цікавило, коли я починав дослідження", - сказав автор Майкл Фрізель.

Художником книги став Пабло Мартінена. Раніше він намалював біографії Девіда Бекхема, Нельсона Мандели та Дональда Трампа.

"Ця книга багато означає для мене через мою українську спадщину. Мої дідусі і бабусі іммігрували з України. Я хотів використати це видання, щоб не тільки розповісти історію, але й якось пожертвувати на цю справу", – сказав американський видавець Даррен Дж. Девіс.

Видання можна замовити на Amazon за ціною 7,99 долара. Видання повідомляє, що частину грошей від продажу передадуть Міжнародному Червоному Хресту.

Редактор коміксів Скотт Данбієр зі США зібрав команду людей з американської індустрії коміксів для співпраці над спеціальною серією, щоб зібрати гроші для вимушено переселених людей з України.

Компанія Marvel, чиї комікс-герої відомі у всьому світі, розіслала російським партнерам листа з повідомленням про те, що з літа 2022 року зупиняє з ними співпрацю на невизначений термін.

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