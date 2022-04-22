Зірки американських коміксів збирають гроші для біженців з України
Редактор коміксів Скотт Данбієр зі США зібрав команду людей з американської індустрії коміксів для співпраці над спеціальною серією, щоб зібрати гроші для вимушено переселених людей з України
Про це пише Reuters.
Видання повідомляє, що команда створена найкращими письменниками, художниками, колористами, літераторами, дизайнерами та редакторами, яких міг знайти Данбієр створила "Комікси для України: насіння соняшника". Книга має 96 сторінок.
Через продажі планують зібрати 200-500 тис. доларів США. Їх скерують організації яка розташована в Лос-Анджелесі та збирає гроші для українських біженців.
Станом на четвер 21 квітня, через три дні після запуску проєкту, комікс зібрав 78 000 доларів на краудфандинговому сайті Zoop.
"Це в основному я був приклеєний до телевізора, дивлячись на жах, розгортання жорстокостей і просто відчуваючи, що я повинен щось робити. І, знаєте, потім це клацнуло. Я подумав, що, можливо, це допоможе", — сказав Данбір.
Передню частину видання в твердій обкладинці, що продається за 60 доларів, намалював Алекс Росс, один із найвідоміших художників обкладинки в індустрії, на якому українець в синьо-жовтому вбранні стоїть проти безликого гіганта, який розмахує серпом і молотом.
Три різні м’які обкладинки, які продаються за 40 доларів за кожну, були розроблені трьома іншими важкими ударами: Артуром Адамсом, Дейвом Джонсоном та Біллом Сенкевичем.
"Якщо я можу засунути палець в око чи наступити на хулігана і штовхнути його, мені подобається таке. Я зневажаю Путіна",- сказав Сенкевич.
На його обкладинці зображений українець із щитом і мечем перед гігантським ведмедем із закривавленим носом, який здивовано зустрічає опір. Меч проткнув плюшевого ведмедика, схожого на президента Росії Володимира Путіна.
- Нагадаємо, Байден анонсував нову програму, яка має спростити в'їзд українських біженців до США.
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