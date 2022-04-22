Зірки американських коміксів збирають гроші для біженців з України

Про це пише Reuters.



Видання повідомляє, що команда створена найкращими письменниками, художниками, колористами, літераторами, дизайнерами та редакторами, яких міг знайти Данбієр створила "Комікси для України: насіння соняшника". Книга має 96 сторінок.



Через продажі планують зібрати 200-500 тис. доларів США. Їх скерують організації яка розташована в Лос-Анджелесі та збирає гроші для українських біженців.



Станом на четвер 21 квітня, через три дні після запуску проєкту, комікс зібрав 78 000 доларів на краудфандинговому сайті Zoop.



"Це в основному я був приклеєний до телевізора, дивлячись на жах, розгортання жорстокостей і просто відчуваючи, що я повинен щось робити. І, знаєте, потім це клацнуло. Я подумав, що, можливо, це допоможе", — сказав Данбір.



Передню частину видання в твердій обкладинці, що продається за 60 доларів, намалював Алекс Росс, один із найвідоміших художників обкладинки в індустрії, на якому українець в синьо-жовтому вбранні стоїть проти безликого гіганта, який розмахує серпом і молотом.



Три різні м’які обкладинки, які продаються за 40 доларів за кожну, були розроблені трьома іншими важкими ударами: Артуром Адамсом, Дейвом Джонсоном та Біллом Сенкевичем.



"Якщо я можу засунути палець в око чи наступити на хулігана і штовхнути його, мені подобається таке. Я зневажаю Путіна",- сказав Сенкевич.



На його обкладинці зображений українець із щитом і мечем перед гігантським ведмедем із закривавленим носом, який здивовано зустрічає опір. Меч проткнув плюшевого ведмедика, схожого на президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, Байден анонсував нову програму, яка має спростити в'їзд українських біженців до США.