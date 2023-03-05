ISW: російська армія навряд чи зможе оточити Бахмут найближчим часом
Аналітики Інституту вивчення війни ствердили, що росіяни змогли дещо просунутися навколо Бахмута, однак навряд чи окупанти зможуть найближчим часом оточити місто
Про це мовиться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Експерти ствердили, що російський прогрес у Бахмуті був повільним і поступовим і не означає, що війська РФ зможуть незабаром оточити місто, а тим більше взяти його фронтальними штурмами. Росіянам, скоріше, вдалося просунутися досить близько до критично важливих наземних ліній зв’язку з північного сходу, щоб загрожувати українським шляхам відходу у класичному повороті.
"Мета повороту полягає в тому, щоб змусити противника залишити підготовлені оборонні позиції, і вона відрізняється від мети оточення, яка полягає в захопленні та знищенні сил противника. Можливо, росіяни мали намір оточити українські сили в Бахмуті, але українське командування дало сигнал, що швидше за все відступить, ніж буде ризикувати можливістю оточення", - зазначили фахівці Інституту.
Зокрема ISW надав оцінку, що українські сили мають набагато більше шансів відійти, ніж потрапити в оточення, і що ЗСУ все ще зможуть утримати свої позиції в Бахмуті, якщо командування вирішить спробувати це.
Читайте також: Наказу ЗСУ вийти з Бахмута немає: тривають важкі бої, - боєць ЗСУ Сазонов
- Нагадаємо, секретар РНБО Данілов заявив, що ситуація у Бахмуті вкрай складна, але контрольована.
- Військові експерти переконані, що Бахмут виконав свої завдання й ми можемо відійти. А Інститут вивчення війни звітував, що українські сили, імовірно, ведуть підготовку до контрольованого відведення військ з деяких районів Бахмута.
- Командувач Сил спецоперацій ЗСУ Віктор Хоренко приїздив до Бахмута: там він перевірив роботу своїх підрозділів, звітувавши, що задачі чітко виконуються.
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що попри підрив загарбниками моста, який з'єднує Бахмут із селом Хромове, Сили оборони перебудовуватимуть оборону й чинитимуть опір.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.41
Купівля 38.41Продаж 39.31
-
EUR
Купівля 40.22Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе