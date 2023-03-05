ISW: російська армія навряд чи зможе оточити Бахмут найближчим часом

Про це мовиться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти ствердили, що російський прогрес у Бахмуті був повільним і поступовим і не означає, що війська РФ зможуть незабаром оточити місто, а тим більше взяти його фронтальними штурмами. Росіянам, скоріше, вдалося просунутися досить близько до критично важливих наземних ліній зв’язку з північного сходу, щоб загрожувати українським шляхам відходу у класичному повороті.

"Мета повороту полягає в тому, щоб змусити противника залишити підготовлені оборонні позиції, і вона відрізняється від мети оточення, яка полягає в захопленні та знищенні сил противника. Можливо, росіяни мали намір оточити українські сили в Бахмуті, але українське командування дало сигнал, що швидше за все відступить, ніж буде ризикувати можливістю оточення", - зазначили фахівці Інституту.

Зокрема ISW надав оцінку, що українські сили мають набагато більше шансів відійти, ніж потрапити в оточення, і що ЗСУ все ще зможуть утримати свої позиції в Бахмуті, якщо командування вирішить спробувати це.

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