Командувач ССО відвідав Бахмут: всі залучені до оборони міста чітко виконують поставлені завдання
Командувач Сил спецоперацій ЗСУ Віктор Хоренко приїздив до Бахмута: там він перевірив роботу своїх підрозділів, звітувавши, що задачі чітко виконуються
Про це на фейсбуці поінформувало Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Бригадний генерал Віктор Хоренко побував у Бахмуті, де перевірив роботу підпорядкованих підрозділів, що проводять бойову роботу в Донецькій та Луганській областях. У командуванні ствердили, що "під час поїздки командувач ССО України ознайомився з обстановкою в районах виконання завдань та на місці опрацював низку насущних питань щодо забезпечення та організації роботи підрозділів Сил спеціальних операцій".
"Всі підрозділи ССО України, залучені до оборони Бахмуту, чітко виконують поставлені завдання. Наші воїни безперервно працюють в надзвичайно тяжких умовах і роблять все, аби кількість сил противника зменшувалася щодня", - заявив командувач ССО.
За його словами, в таких умовах украй важлива комунікація та взаємодія усіх ланок структури Сил спецоперацій, а "швидке і злагоджене реагування на запити і потреби підрозділів дає найкращий результат на полі бою".
- Нагадаємо, секретар РНБО Данілов заявив, що ситуація у Бахмуті вкрай складна, але контрольована.
- Військові експерти переконані, що Бахмут виконав свої завдання й ми можемо відійти. А Інститут вивчення війни звітував, що українські сили, імовірно, ведуть підготовку до контрольованого відведення військ з деяких районів Бахмута.
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