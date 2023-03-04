Про це він сказав у етері телемарафону, у суботу, 4 березня.

"Це війна. В такому шквалі вогню знищують й об'єкти критичної інфраструктури. Проте досвід більш ніж річної війни у великому масштабі і загалом історичний досвід ведення війни проти окупанта дозволяє нам, попри те, що він заподіює шкоду інфраструктурі, перебудовувати оборону й надалі чинити опір", - зазначив Череватий.

Окрім цього, також за його словами, ситуації у Бахмуті важка, але контрольована.

"Для ворога це пріоритетна ціль, проте командування та особовий склад робить усе, щоб боронити цей населений пункт та при цьому завдавати максимальних втрат ворогу", - підкреслив речник Східного угруповання військ.

Читайте також: Наказу ЗСУ вийти з Бахмута немає: тривають важкі бої, - боєць ЗСУ Сазонов

Він також прокоментував прагнення президента РФ до квітня захопити всю територію Луганської та Донецької областей. Зокрема, Череватий зауважив, що вже було вісім різних дат, до яких керівництво РФ хоче здобути контроль над Донбасом.

"Завдяки мужності, героїзму, професіоналізму та злагодженості наших воїнів та командування ці терміни жодного разу не були дотримані. Маю велику віру, що завдяки цим якостям ворог вкотре не зможе досягнути поставлених цілей", - сказав він.