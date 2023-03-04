Досвід ЗСУ дозволяє перебудовувати оборону й надалі чинити опір під Бахмутом, - речник Східного угруповання військ ЗСУ Череватий
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що попри підрив загарбниками моста, який з'єднує Бахмут із селом Хромове, Сили оборони перебудовуватимуть оборону й чинитимуть опір
Про це він сказав у етері телемарафону, у суботу, 4 березня.
"Це війна. В такому шквалі вогню знищують й об'єкти критичної інфраструктури. Проте досвід більш ніж річної війни у великому масштабі і загалом історичний досвід ведення війни проти окупанта дозволяє нам, попри те, що він заподіює шкоду інфраструктурі, перебудовувати оборону й надалі чинити опір", - зазначив Череватий.
Окрім цього, також за його словами, ситуації у Бахмуті важка, але контрольована.
"Для ворога це пріоритетна ціль, проте командування та особовий склад робить усе, щоб боронити цей населений пункт та при цьому завдавати максимальних втрат ворогу", - підкреслив речник Східного угруповання військ.
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Він також прокоментував прагнення президента РФ до квітня захопити всю територію Луганської та Донецької областей. Зокрема, Череватий зауважив, що вже було вісім різних дат, до яких керівництво РФ хоче здобути контроль над Донбасом.
"Завдяки мужності, героїзму, професіоналізму та злагодженості наших воїнів та командування ці терміни жодного разу не були дотримані. Маю велику віру, що завдяки цим якостям ворог вкотре не зможе досягнути поставлених цілей", - сказав він.
- Нагадаємо, секретар РНБО Данілов заявив, що ситуація у Бахмуті вкрай складна, але контрольована.
- Військові експерти переконані, що Бахмут виконав свої завдання й ми можемо відійти. А Інститут вивчення війни звітував, що українські сили, імовірно, ведуть підготовку до контрольованого відведення військ з деяких районів Бахмута.
- Командувач Сил спецоперацій ЗСУ Віктор Хоренко приїздив до Бахмута: там він перевірив роботу своїх підрозділів, звітувавши, що задачі чітко виконуються.
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