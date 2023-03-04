Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У нас частина групи на ротації, частина групи в Бахмуті. Противник не захопив і не оточив Бахмут, воюємо. Командування вивело один підрозділ на інше завдання, на іншу ділянку, а в росіян паніка, що українці йдуть із Бахмута. Наказу ЗСУ на вихід немає, точаться важкі бої", - підкреслив Сазонов.

За його словами, ворог із півночі та півдня намагається прорватися до Бахмута.

"Ворог лізе через приватний сектор. ДРГ ми вже кілька місяців відловлюємо. Сюди росіяни кидають не лише мобілізованих чи ув'язнених, сюди кидають підготовлені частини РФ. Вони йдуть не першою, а другою хвилею. Сирський (командувач Східного угруповання військ ЗСУ, - ред.) учора приїздив, обговорили ситуацію. Ганна Маляр каже, що перекидатимуть резерви до Бахмута", - додав Сазонов.

Нагадаємо, секретар РНБО Данілов заявив, що ситуація у Бахмуті вкрай складна, але контрольована.

Військові експерти переконані, що Бахмут виконав свої завдання й ми можемо відійти. А Інститут вивчення війни звітував, що українські сили, імовірно, ведуть підготовку до контрольованого відведення військ з деяких районів Бахмута.

Командувач Сил спецоперацій ЗСУ Віктор Хоренко приїздив до Бахмута: там він перевірив роботу своїх підрозділів, звітувавши, що задачі чітко виконуються





