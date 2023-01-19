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ISW: У РФ створюють новий простір для критики Путіна, не боячись покарання

19 січня, 2023 четвер
05:40
війна з Росією путін

Російська провоєнна спільнота створює простір для критики президента РФ Володимира Путіна, не боячись, що понесе за це покарання

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Пригожин та інші відомі російські націоналісти, такі як Ігор Гіркін, колишній командир російських бойовиків і відомий критичний голос в інформаційному просторі, відкривають новий сектор в російському інформаційному просторі, де певні фігури можуть критикувати Путіна та найвищі ешелони влади без будь-якої видимої відплати", - йдеться у новому звіті Інституту.

Аналітики нагадали, як військовий злочинець Ігор Гіркін різко натякнув, що підтримує усунення очільника Кремля з посади.

"Фінансист групи Вагнера Євген Пригожин стає дедалі сміливішим у словесних випадах проти міноборони Росії", - кажуть експерти.

Пригожин дедалі жорсткіше критикує накази міноборони Росії, а також високопосадовців, які, як він висловився, "повинні розвиватися, а не причісувати всіх під свої смішні правила, принципи та забаганки".

"Заява Пригожина була останньою з кількох, спрямованих на підрив довіри до міністерства оборони та просування Пригожина як обличчя російської "СВО", - вважають в ISW.

Окрім цього, фінансист ЧВК Вагнера прямо "атакував" Кремль, назвавши тих, хто там працює, "зрадниками, які хочуть, щоб РФ програла війну в Україні".

"Путін вирішив протягом тривалого часу не піддавати цензурі ці висловлювання", - додали в Інституті.

Інші ключові висновки ISW:

  • Промова Путіна в пам'ять про блокаду Ленінграда продовжила ілюструвати, що він залишається невпевненим у своїй здатності суттєво формувати російський інформаційний простір
  • Промова Путіна, ймовірно, є частиною більшої інформаційної спроби загорнути "СВО" в загальні російські національні міфи про "Велику Вітчизняну війну" (Другу світову війну), щоб збільшити підтримку в Росії тривалої війни та мобілізації
  • Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров посилив ці зусилля, відверто й безглуздо заявивши, що Україна та Захід продовжують геноцид російського народу
  • Путін продовжує зусилля з відновлення оборонно-промислової бази Росії для підтримки тривалої війни в Україні
  • Путін і Лавров продовжують заперечувати український суверенітет і категорично відмовляються від прямих переговорів з Україною
  • Пригожин стає дедалі сміливішим у своїх словесних атаках на міноборони (МО) Росії та Кремль
  • Російські війська продовжували обмежені контратаки, щоб відвоювати втрачені позиції поблизу Кремінної
  • Російські війська продовжували наступальні дії поблизу Соледара, Бахмута, Авдіївки та Донецька
  • Міноборони РФ продовжує намагатися применшити роль ПВК Вагнера у заявлених тактичних наступах в районі Соледара
  • Українські офіційні особи зазначили, що російські війська зосереджені в Запорізькій області, можливо, для проведення великих оборонних або наступальних зусиль
  • Російські збройні сили все частіше використовують запальні боєприпаси для ударів на півдні України, які в іншому випадку здаються звичайними, та підтверджують нещодавню оцінку ISW про те, що російські збройні сили, ймовірно, зіткнуться з нестачею звичайних артилерійських снарядів
  • Українські та російські джерела продовжували вказувати, що російська влада, ймовірно, готується до другої хвилі мобілізації

Раніше в Інституті вивчення війни казали, що Пригожин використовував повідомлення про ситуацію в Соледарі Донецької області для зміцнення репутації своєї приватної компанії як ефективної бойової сили. Пізніше, що Путін призначив Герасимова командувачем окупаційних військ в Україні, щоб послабити вплив Пригожина і силовиків. Надалі наголошували на тому, що Пригожин намагався пропагувати роль ПВК Вагнера в захопленні Соледара, аби збільшити свій авторитет. Але конфлікт між Пригожиним та міноборони РФ посилювався.

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Росія
Володимир Путін
Військові новини
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