Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

Так, аналітики вказують на те, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про обов'язкове державне страхування життя та здоров'я добровольців і мобілізованих, які беруть участь у війні Росії проти України. Також заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив про те, що міноборони Росії набрало понад 231 тис. добровольців із січня по липень 2023 року. Він зазначив, що Росія має на меті зробити контрактну службу максимально престижною.

За даними російської служби BBC, заявлена Медведєвим кількість добровольців, за умови, якщо вона відповідає дійсності, імовірно, представляє лише новобранців з-поміж цивільних. Причиною є те, що міноборони РФ набирає призовників і персонал з ПВК Вагнера, який погодився підписати військовий контракт.

Також ISW пише, що міноборони РФ не забезпечує свої підрозділи територіальної оборони, які діють на західному міжнародному кордоні країни. Так, один із російських "військкорів" зауважив, що відомство не забезпечило бійців тероборони Бєлгородської та Курської областей бойовими кулеметами. Натомість їм запропонували мисливські рушниці.