Росія блокує інформацію про удари по Криму, щоб не сіяти паніку, - ISW

Таких висновків дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Подібна картина в інформаційному просторі Росії ще більше виявила недоліки у співтоваристві "військкорів", вважають експерти.

Так, російський провоєнний блогер різко звинуватив інших відомих так званих військкорів, які критикували поведінку РФ у війні 2 серпня, у тому, що вони "імбецили", які підтримують "провокаційні публікації" та "шалену критику" міноборони РФ.

Причиною таких жорстких висловлювань стала публікація блогерами зображень, що показують наслідки нещодавніх ударів ЗСУ під окупованим Севастополем та на мосту Чонгар у Криму, які, на думку деяких джерел, можуть "безвідповідально сіяти паніку".

Сумнозвісний проросійський блогер, який підтримує Кремль, додатково звинуватив одного з критично налаштованих "військкорів" у крадіжці краудсорсингових зборів, призначених для російських сил.

В Інституті вивчення війни зазначають, що обидві ці конкретні критичні статті привернули значну увагу інших провоєнних російських коментаторів, багато з яких підтримали критичні канали, які зазнали атак за повідомлення про удари по Криму.

Один "військкор" заявив, що вся проблема полягає в публікації фото ймовірних українських ударів по об'єктах в окупованому Криму, при цьому наголосив, що оригінальні зображення взяті з українських каналів Telegram.

Інший відомий російський блогер заявив, що суперечка про розміщення зображень наслідків ударів у Криму стала настільки напруженою, що привернула увагу кримського управління ФСБ і так званого голови кримської окупаційної адміністрації Сергія Аксьонова, ймовірно, тому, що ці структури зацікавлені у запобіганні паніки на півострові.

Суперечка навколо цих двох "військкорів", поряд із супутніми звинуваченнями, свідчить про те, що питання про удари по Криму є "явно невралгічною точкою у воєнному російському інформаційному просторі", йдеться у звіті.

Аналітики ISW нагадали, що раніше, після очевидного удару ЗСУ по мосту Чонгар 29 липня, переважна більшість російських блогерів зберігала мовчання, а кілька обраних каналів просто репостили зображення завданих збитків у наступні дні.

За оцінкою експертів, відсутність дискусії серед "військкорів" після ударів по Чонгарському мосту свідчить, що Кремль, можливо, офіційно наказав блогерам мовчати про кримські удари. Що ще раз підтверджує попередню оцінку ISW та підкреслює той факт, що висвітлення подій на півострові створило значну напруженість у російському інформаційному просторі.

"Російська влада, у тому числі кримська окупаційна адміністрація, кровно зацікавлена в обмеженні поширення інформації про удари та їх наслідки для російської логістики через окупований півострів через побоювання, що ця інформація викличе паніку серед населення і поставить під сумнів здатність РФ для ефективного захисту своєї окупованої території", - зазначається у публікації.

Що відомо про обстріли Криму

17 липня під ранок пролунали вибухи на Кримському мосту , після чого окупаційна влада заявила про "надзвичайну подію" та звинуватила в атаці українських військових. На прольотах виявили пошкодження дорожнього полотна, а також заявили про нібито 2 загиблих.

18 липня російське міноборони знову звинуватило Україну в атаці тимчасово окупованого Криму безпілотниками.

В ніч на 19 липня в окупованому росіянами Криму місцеві жителі чули вибухи. Детонував склад із боєприпасами на Старокримському полігоні.

20 липня окупанти звинуватили Україну в атаці дрона на Крим. Нібито пошкоджено 4 адмінбудівлі й загинув підліток.

22 липня окупанти повідомили про атаку об'єктів інфраструктури півострова безпілотниками: горіла нафтобаза у селищі Октябрське та детонував склад боєприпасів на розташованому там аеродромі. Було призупинено рух залізницею.

24 липня окупаційна влада Криму заявила про атаку українських БПЛА на склад боєприпасів у Джанкойському районі та евакуацію прилеглих сіл.

У п'ятницю, 28 липня, в окупованому Севастополі в Казачій бухті вибухнув склад боєприпасів окупантів. У ГУР повідомляють про диверсію

Також українські сили продовжують завдавати ударів по логістичних шляхах росіян, щоб зруйнувати їхні плани та постачання між Кримом та материком. Зокрема, зранку 29 липня була проведена повітряна атака ЗСУ по Чонгарському мосту.

1 серпня у Криму пролунали вибухи, імовірно, в районі Балаклави, де розташована база військово-морського флоту РФ, ТЕЦ та склади боєприпасів і техніки окупантів.

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук заявив, що Військово-морські сили ЗСУ не причетні до атаки на кораблі Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов" і "Василій Биков".