ІТ-коаліція: дві телекомунікаційні компанії з Латвії передали 300 ноутбуків для ЗСУ
Міністерство оборони України відзвітувало про перші результати ІТ-коаліції: ЗСУ отримали 300 ноутбуків від двох телекомунікаційних компаній Латвії
Про це повідомила пресслужба українського Міноборони.
"Латвійські телекомунікаційні компанії - LMT та TET - за підтримки латвійської громадської організації Entrepreneurs for Peace передали 300 ноутбуків для масштабування логістичної системи SAP. Ця техніка допоможе вести облік речового забезпечення у ще 150 військових частинах", - йдеться в повідомленні.
У Міноборони також розповіли, що під час 17-го засідання "Рамштайну", яке відбулося 22 листопада, Естонія оголосила про свій перший внесок в ІТ-коаліцію в розмірі 500 тисяч євро. До цього 10 мільйонів євро виділив Люксембург.
Під час засідання про приєднання до ініціативи заявила Естонія. Вона стала сьомою країною, яка доєдналась до ІТ-коаліції.
Довідково. ІТ-коаліція — це спеціальна група держав у рамках Контактної групи з питань оборони України. Вона перебуває під керівництвом Естонії та Люксембургу і зосереджена на наданні підтримки Міністерству оборони України та Збройним Силам України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.
- На засіданні Контактної групи з питань оборони України 19 вересня Естонія, Люксембург та Україна започаткували ІТ-коаліцію, яка підтримуватиме ЗСУ у кіберсфері. На презентаційному заході IT Coalition також підписали Декларацію про наміри Бельгія, Литва та Данія.
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