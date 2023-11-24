ІТ-коаліція: дві телекомунікаційні компанії з Латвії передали 300 ноутбуків для ЗСУ

Про це повідомила пресслужба українського Міноборони.

"Латвійські телекомунікаційні компанії - LMT та TET - за підтримки латвійської громадської організації Entrepreneurs for Peace передали 300 ноутбуків для масштабування логістичної системи SAP. Ця техніка допоможе вести облік речового забезпечення у ще 150 військових частинах", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони також розповіли, що під час 17-го засідання "Рамштайну", яке відбулося 22 листопада, Естонія оголосила про свій перший внесок в ІТ-коаліцію в розмірі 500 тисяч євро. До цього 10 мільйонів євро виділив Люксембург.

Під час засідання про приєднання до ініціативи заявила Естонія. Вона стала сьомою країною, яка доєдналась до ІТ-коаліції.

Довідково. ІТ-коаліція — це спеціальна група держав у рамках Контактної групи з питань оборони України. Вона перебуває під керівництвом Естонії та Люксембургу і зосереджена на наданні підтримки Міністерству оборони України та Збройним Силам України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.