ІТ, розмінування, авіація: Остін розповів, які сфери охоплять коаліції потужностей для України

Про це він повідомив на прес-конференції міністра оборони та Голови Обʼєднаного комітету начальників штабів США

"Ми знаємо, що Росія зараз знову планує чергові атаки на обʼєкти енергетичної інфраструктури України. Проте українці зараз ще більш рішуче налаштовані звільняти власні території. Тому ми сьогодні будемо продовжувати їм надавати системи, яких вони потребують на полі бою. Зокрема, мова йде про наземні системи ППО. Оскільки ми знаємо, що ці системи зберігають та рятують життя сотням цивільних громадян України", - розповів Остін.

Очільник Пентагону також зауважив, що США разом з партнерами працюють над зміцненням потужності ВПС України

"Сьогодні ми в рамках групи "Рамштайн" організовуємо коаліцію потужностей для України. Саме ця коаліція допоможе забезпечити українське майбутнє. Зокрема, Естонія та Люксембург очолять коаліцію, яка буде підтримувати український IT-сектор, Литва допоможе Україні розміновувати українські території. Також США очолять коаліцію країн, які будуть зміцнювати авіаційну потугу України. США разом з партнерами будуть працювати над зміцненням ВПС України за допомогою винищувачів F-16. Я хочу наголосити, що Вашингтон приєднається до інших коаліцій, які будуть сформовані в найближчі тижні", - додав він.