Італія - Англія: де та коли дивитись фінал Євро-2020
Сьогодні, 11 липня, у фіналі Євро-2020 збірна Італії зіграє проти Англії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Італійці на шляху до фіналу перемогли на груповому раунді Туреччину (3:0), Швейцарію (3:0) та Уельс (1:0). У 1/8 фіналу команда Роберто Манчіні здолала в додатковий час Австрію (2:1), а в чвертьфіналі виявилася сильнішою за Бельгію (2:1). У півфіналі на "скуадру адзурру" чекала Іспанія (1:1 (серія пенальті 4:2)).
Англія на шляху до фіналу Євро-2020 перемогла на груповому раунді Хорватію (1:0), Чехію (1:0) та зіграла внічию з Шотландією (0:0). У 1/8 фіналу команда Гарета Саутгейта здолала Німеччину (2:0), а у чвертьфіналі - Україну (4:0). У півфінала виявилась сильнішою за Данію (2:1).Фінал пройде на лондонському "Вемблі". Номінальними господарями є італійці. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Італія - Англія
Євро-2020
Фінал
11 липня
Італія - Англія
Лондон, стадіон "Вемблі"
Початок о 22:00
Пряма трансляція на телеканалі "Україна"
- Нагадаємо, 6 липня у першому півфіналі Євро-2020 збірна Італії перемогла Іспанію у серії пенальті.
- 7 липня Англія перемогла Данію у додатковий час 2:1 та вперше у своїй історії вийшла до фіналу чемпіонату Європи.
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