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Італія - Англія: Манчіні поділився очікуваннями від фіналу Євро-2020

10 липня, 2021 субота
22:11
Спорт Роберто Манчіні

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні заявив, що його команді у фіналі з Англією залишилося зробити останнє зусилля для перемоги у чемпіонаті Європи з футболу

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.  

За словами Манчіні, він очікує у неділю проти Англії складного матчу. 

"Фінал буде складним з багатьох причин, але ми повинні зосередитися на нашій грі та постаратися якомога краще реалізувати наш підхід, знаючи, що це буде останній матч на турнірі. Ми сподіваємося насолоджуватися грою 90 хвилин, а потім піти у відпустку. Потрібно зробити останнє зусилля", - сказав Манчіні. 

Він назвав Англію сильним суперником, а серед її гравців виділив Рахіма Стерлінга. 

"Англія - ​​сильна команда, а Стерлінг є одним з багатьох відмінних гравців, який серйозно додав. Ми повинні добре зіграти проти нього, але в цій команді є й інші. Я не знаю, хто буде грати праворуч, а в центрі є Кейн. Вся їхня лінія атаки хороша, гравці мають прекрасну швидкістю і техніку", - зазначив Манчіні. 

Англія та Італія зіграють у фіналі Євро-2020 11 липня у Лондоні на "Вемблі", матч розпочнеться о 22:00. 

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Євро-2020
чемпіонат Європи
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збірна Італії
збірна Англії
Рахім Стерлінг
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