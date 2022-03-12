Італія конфіскувала суперяхту російського олігарха Мельниченка вартістю $578 млн
Італійська поліція вилучила суперяхту у російського мільярдера Андрія Мельниченка через кілька днів після того, як бізнесмена внесли до санкційного списку ЄС після вторгнення Росії в Україну
Про це заявили в офісі прем'єр-міністра Маріо Драґі, повідомляє Reuters.
143-метрова вітрильна яхта A, вартість якої становить 530 мільйонів євро (578 мільйонів доларів), була конфіскована в північному порту Трієста.
Судно, розроблене Філіпом Старком і побудоване компанією Nobiskrug в Німеччині, є найбільшою вітрильною яхтою в світі.
Мельниченко володів великим виробником мінеральних добрив EuroChem Group і вугільною компанією СУЕК (Сибірська вугільна енергетична компанія). 10 березня у заявах компанії заявили, що він пішов у відставку з посади члена ради обох компаній і звільнився з якості їх бенефіціара.
Прессекретар Мельниченка Олексій Андрєєв заявив, що бізнесмен "не має відношення до трагічних подій в Україні. У нього немає політичних прихильностей".
"Немає жодного виправдання для включення його до санкційного списку ЄС. Ми будемо оскаржувати ці безпідставні та невиправдані санкції і віримо, що верховенство права та здоровий глузд переможуть", - сказав Андрєєв.
Минулого тижня італійська поліція конфіскувала вілли та яхти вартістю 143 мільйони євро (156 мільйонів доларів) у п’яти високопоставлених росіян, які потрапили до санкційного списку ЄС.
Операції поліції були частиною скоординованої спроби західних держав покарати багатих росіян, які, за їхніми словами, пов’язані з президентом Володимиром Путіним.
- Нагадаємо, 11 березня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готує четвертий пакет санкцій проти Росії через вторгнення до України.
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