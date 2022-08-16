Про це інформує в фейсбуці Міністерство фінансів України.

"Україна отримала €200 млн пільгового кредиту від Італійської Республіки. Отримані кошти будуть направлені на забезпечення видатків на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що кредит нададуть на пільгових умовах на 15 років з нульовою процентною ставкою (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту - 7,5 років).

16 липня глава МЗС Італії Луїджі ді Майо попередив, що безлад, що охопив уряд Маріо Драгі, загрожує позбавити Україну життєво важливої військової підтримки в її боротьбі з Росією.

31 липня міністр оборони України Олексій Резніков подякував Італії та своєму італійському колезі Лоренцо Ґеріні за "новий пакет військової допомоги". Наразі невідомо, що саме входить у новий пакет військової допомоги йдеться. В Італії раніше зазначали, що не розкривають подробиці того, що саме передають Україні.

5 серпня міністр фінансів України Сергій Марченко підписав кредитний договір на суму 200 млн євро між Україною та Італією, гроші підуть на заробітну плату педагогам закладів загальної середньої освіти.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb