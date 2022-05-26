Італія, Угорщина та Кіпр закликають до мирних перемовин з Росією

Про це пише Reuters.

Видання повідомляє, що під час зустрічі представників ЄС посол Італії запропонував змінити текст спільної заяви, зазначивши, що він має стосуватися мирних переговорів і вказати негайне припинення вогню як одну з перших цілей ЄС.

Таку пропозицію підтримали Угорщина та Кіпр. Видання зазначає, що ці держави найбільше критикують новий пакет санкцій ЄС проти Росії, який протягом тижнів блокувався через внутрішні розбіжності. Угорщина також виступає проти запланованого нафтового ембарго, а Кіпр стурбований запропонованою забороною на продаж нерухомості громадянам Росії.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на форумі в Давосі зайняла чітку позицію щодо Росії і не згадала про мирні переговори.

"Україна має виграти цю війну, а агресія (президента Росії Володимира) Путіна має бути стратегічним провалом", – сказала вона.

За словами дипломатів, країни Балтії та Польща є одними з найрішучіших прихильників України і виступають пом’якшених формулювань у заяві лідерів ЄС, а Латвія закликала до ще більш чітких формулювань для посилення військової підтримки.

Європейська комісія пропонує додати порушення санкцій Євросоюзу до списку кримінальних злочинів, зокрема йдеться про санкції, накладені Європейським Союзом на Росію.

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