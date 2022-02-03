Італія ухвалила рішення про послаблення карантинних обмежень

Про це повідомляє Corrierre della Sera.



З 10 лютого в країні скасовується вимога носити маски на вулиці, з 11 лютого у нічних клубах дозволять відновити дискотеки з певними обмеженнями на кількість гостей.



Захисні маски залишатимуться обов’язковими у громадському транспорті та приміщеннях.



COVID-сертифікати людей, які отримали бустерне щеплення, діятимуть необмежений термін часу.



Для людей, які перехворіли на коронавірус після повного курсу щеплення бустерну дозу не вимагатимуть.

У тих, хто перехворів після першої дози, на підставі перенесеної хвороби сертифікат буде дійсний протягом 6 місяців з дати одужання. Майже жодні обмеження не будуть діяти для власників таких сертифікатів, окрім загального маскового режиму.

Чинні заборони діятимуть лише для тих, хто не має COVID-сертифікату, тобто невакцинованих. З іншого боку, ті, хто має сертифікат, зможуть залишати муніципалітет свого проживання, навіть без термінових причин чи потреб.

Італійський уряд не планує продовжуват надзвичайну ситуацію у зв’язку з пандемією після того, як спливе попередній термін 31 березня.