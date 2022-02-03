Італія ухвалила рішення про послаблення карантинних обмежень
Уряд Італії ухвалив рішення поступово послабити карантинні обмеження, запроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусу
Про це повідомляє Corrierre della Sera.
З 10 лютого в країні скасовується вимога носити маски на вулиці, з 11 лютого у нічних клубах дозволять відновити дискотеки з певними обмеженнями на кількість гостей.
Захисні маски залишатимуться обов’язковими у громадському транспорті та приміщеннях.
COVID-сертифікати людей, які отримали бустерне щеплення, діятимуть необмежений термін часу.
Для людей, які перехворіли на коронавірус після повного курсу щеплення бустерну дозу не вимагатимуть.
У тих, хто перехворів після першої дози, на підставі перенесеної хвороби сертифікат буде дійсний протягом 6 місяців з дати одужання. Майже жодні обмеження не будуть діяти для власників таких сертифікатів, окрім загального маскового режиму.
Чинні заборони діятимуть лише для тих, хто не має COVID-сертифікату, тобто невакцинованих. З іншого боку, ті, хто має сертифікат, зможуть залишати муніципалітет свого проживання, навіть без термінових причин чи потреб.
Італійський уряд не планує продовжуват надзвичайну ситуацію у зв’язку з пандемією після того, як спливе попередній термін 31 березня.
- Нагадаємо, Данія першою з країн ЄС скасувала всі карантинні обмеження.
- Фінляндія скасує всі карантинні обмеження протягом лютого.
- 2 лютого Норвегія також скасувала більшість обмежень, пов'язаних з COVID-19.
- 2 лютого Уряд Швейцарії скасував низку карантинних обмежень в країні.
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