Норвегія скасувала більшість карантинних обмежень, пов'язаних з COVID-19
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що країна скасувала більшість COVID-обмежень
Про це повідомляє The Guardian.
Йонас Гар Стере зазначив, що Норвегія скасує більшу частину своїх заходів щодо стримування COVID-19, оскільки, як зазначається, сплеск захворювання навряд чи поставить під загрозу служби охорони здоров'я.
Так, ресторани знову зможуть подавати алкоголь після 11 вечора, робота з дому більше не буде обов'язковою, а обмеження у 10 відвідувачів у приватних будинках буде знято. Термін самоізоляції після позитивного тесту на COVID-19 скоротили до чотирьох днів.
Зміни набули чинності 2 лютого з 23:00. Решту обмежень можуть зняти вже 17 лютого, якщо ситуація з вірусом розвиватиметься "належним чином".
Як додав Йонас Гар Стере, обмеження можуть запровадити в майбутньому, і сказав, що рекомендується дотримуватися соціальної дистанції, як і раніше.
- Нагадаємо, Данія першою з країн ЄС скасувала всі карантинні обмеження.
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