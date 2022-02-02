Норвегія скасувала більшість карантинних обмежень, пов'язаних з COVID-19

Про це повідомляє The Guardian.



Йонас Гар Стере зазначив, що Норвегія скасує більшу частину своїх заходів щодо стримування COVID-19, оскільки, як зазначається, сплеск захворювання навряд чи поставить під загрозу служби охорони здоров'я.



Так, ресторани знову зможуть подавати алкоголь після 11 вечора, робота з дому більше не буде обов'язковою, а обмеження у 10 відвідувачів у приватних будинках буде знято. Термін самоізоляції після позитивного тесту на COVID-19 скоротили до чотирьох днів.



Зміни набули чинності 2 лютого з 23:00. Решту обмежень можуть зняти вже 17 лютого, якщо ситуація з вірусом розвиватиметься "належним чином".



Як додав Йонас Гар Стере, обмеження можуть запровадити в майбутньому, і сказав, що рекомендується дотримуватися соціальної дистанції, як і раніше.

Нагадаємо, Данія першою з країн ЄС скасувала всі карантинні обмеження.

Фінляндія скасує всі карантинні обмеження протягом лютого.