Уряд Швейцарії скасував низку карантинних обмежень в країні: що дозволили

Про це повідомляється у пресрелізі уряду Швейцарії.



"З'являється все більше ознак того, що гостра криза незабаром закінчиться і може початися ендемічна фаза", - йдеться у заяві.



Федеральна рада відзначила позитивну ситуацію у лікарнях: незважаючи на рекордну кількість інфекцій, перевантаження не було, а заповнюваність відділень інтенсивної терапії продовжувала знижуватися.



У зв'язку з цим уряд прийняв рішення з 3 лютого скасувати зобов'язання працювати з дому й обов'язкову самоізоляцію для тих, хто безпосередньо контактував з хворим коронавірусом. При цьому в силі залишається вимога йти на карантин тим, у кого виявили COVID-19, а також зобов'язання носити маску на робочому місці.



Рада також розглядає можливість повністю скасувати карантинні обмеження, пов'язані з COVID-19. Остаточне рішення про це буде обговорюватися 16 лютого, а також залежатиме епідеміологічної ситуації.



Довідка: хворобу, яка регулярно спалахує у певних регіонах, називають ендемічною. У цьому випадку кількість захворювать протягом певного часу залишається відносно стабільною. Вона вища, ніж в інших місцевостях, але не збільшується з часом. В один і той самий час захворює завжди приблизно одна й та сама кількість людей.

Нагадаємо, Данія першою з країн ЄС скасувала всі карантинні обмеження.

Фінляндія скасує всі карантинні обмеження протягом лютого.

2 лютого Норвегія також скасувала більшість обмежень, пов'язаних з COVID-19.