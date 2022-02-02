Уряд Швейцарії скасував низку карантинних обмежень в країні: що дозволили
Федеральна рада Швейцарії скасувала низку карантинних обмежень, пов'язаних з COVID-19, оскільки побачила ознаки, що коронавірус переходить в ендемічну фазу
Про це повідомляється у пресрелізі уряду Швейцарії.
"З'являється все більше ознак того, що гостра криза незабаром закінчиться і може початися ендемічна фаза", - йдеться у заяві.
Федеральна рада відзначила позитивну ситуацію у лікарнях: незважаючи на рекордну кількість інфекцій, перевантаження не було, а заповнюваність відділень інтенсивної терапії продовжувала знижуватися.
У зв'язку з цим уряд прийняв рішення з 3 лютого скасувати зобов'язання працювати з дому й обов'язкову самоізоляцію для тих, хто безпосередньо контактував з хворим коронавірусом. При цьому в силі залишається вимога йти на карантин тим, у кого виявили COVID-19, а також зобов'язання носити маску на робочому місці.
Рада також розглядає можливість повністю скасувати карантинні обмеження, пов'язані з COVID-19. Остаточне рішення про це буде обговорюватися 16 лютого, а також залежатиме епідеміологічної ситуації.
Довідка: хворобу, яка регулярно спалахує у певних регіонах, називають ендемічною. У цьому випадку кількість захворювать протягом певного часу залишається відносно стабільною. Вона вища, ніж в інших місцевостях, але не збільшується з часом. В один і той самий час захворює завжди приблизно одна й та сама кількість людей.
- Нагадаємо, Данія першою з країн ЄС скасувала всі карантинні обмеження.
- Фінляндія скасує всі карантинні обмеження протягом лютого.
- 2 лютого Норвегія також скасувала більшість обмежень, пов'язаних з COVID-19.
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