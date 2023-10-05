Італійська Campari намагається через суд заборонити ввезення і продаж напою Aperol у РФ
Італійська компанія Campari звернулася до Арбітражного суду Ростовської області із заявою заборонити ввозити та продавати напої під своїм брендом Aperol у РФ
Про це "Коммерсантъ" дізнався з картотеки арбітражних справ.
Засідання у справі призначено на 30 жовтня.
Davide Campari-Milano N.V., структура Campari Group, просить заборонити місцевому дистриб'ютору "Мастер-Трейд" ввозити й продавати напої через відсутність цього бренду в переліку доступних до "паралельного імпорту".
Campari також заявила про забезпечувальні заходи у вигляді заборони на випуск товару, зазначивши, що згоду на поставки не давала, а бренд Aperol не дозволено до "паралельного імпорту", але в їх прийнятті суд відмовив.
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