Італійська поліція затримала три гаубиці PzH 2000, що, ймовірно, прямували до України

Про це повідомляє італійське видання ANSA.

Поліцейські затримали колону на автомагістралі Салерно – Казерта і з'ясували, що тягачі та напівпричепи приватних компаній-перевізників не мали реєстраційного посвідчення, не пройшли планового техогляду, а один із водіїв не мав права керувати транспортним засобом такого типу. Відтак три гаубиці були відправлені назад на базу Персано, де очікуватимуть на повторне транспортування вже з наявністю всіх документів.

Інші дві – продовжили рухатися за маршрутом в Україну через Німеччину, пишуть італійські журналісти. Втім у міністерстві оборони Італії, коментуючи інцидент, зазначили, що гаубиці PzH 2000 прямували "на військові навчання до Німеччини".

Нагадаємо, 28 червня міністерки оборони Німеччини та Нідерландів заявили, що їхні країни хочуть додатково поставити Україні гаубиці PzH 2000.

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