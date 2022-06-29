Італійська поліція затримала три гаубиці PzH 2000, що, ймовірно, прямували до України
Італійська дорожня поліція зупинила колону, що перевозила 5 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000. Три з них були відправлені назад – на італійську військову базу в Персано
Про це повідомляє італійське видання ANSA.Поліцейські затримали колону на автомагістралі Салерно – Казерта і з'ясували, що тягачі та напівпричепи приватних компаній-перевізників не мали реєстраційного посвідчення, не пройшли планового техогляду, а один із водіїв не мав права керувати транспортним засобом такого типу. Відтак три гаубиці були відправлені назад на базу Персано, де очікуватимуть на повторне транспортування вже з наявністю всіх документів.
Інші дві – продовжили рухатися за маршрутом в Україну через Німеччину, пишуть італійські журналісти. Втім у міністерстві оборони Італії, коментуючи інцидент, зазначили, що гаубиці PzH 2000 прямували "на військові навчання до Німеччини".
- Нагадаємо, 28 червня міністерки оборони Німеччини та Нідерландів заявили, що їхні країни хочуть додатково поставити Україні гаубиці PzH 2000.
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