З 23 грудня шість областей України переходять із "червоної" у "жовту" зону карантину

Про це у Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

"Сьогодні відбулося почергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 23 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей", - йдеться у повідомленні.

Немчінов нагадав, що із 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину.



"Відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ - "жовтий" COVID-сертифікат чи довідку 063/о", - написав міністр.



Також працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19.

Крім того, у "жовтій" зоні карантину заборонено:

роботу закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше 100% співробітників;

проведення масових заходів, за виключенням атестації здобувачів освіти;

роботу кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

роботу закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс та доставки;

роботу спортзалів, басейнів;

діяльність закладів із розміщення, окрім готелів, санаторних і соціальних закладів;

міжобласні та міжнародні перевезення.

Обмеження не діють тоді, коли у відвідувачів є негативний COVID-сертифікат чи ПЛР-тест.



