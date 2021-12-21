З 23 грудня шість областей України переходять із "червоної" у "жовту" зону карантину
Із 23 грудня Київська, Житомирська, Миколаївська, Сумська, Черкаська та Чернігівська області переходять у "жовту" зону карантину
Про це у Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.
"Сьогодні відбулося почергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 23 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей", - йдеться у повідомленні.
Немчінов нагадав, що із 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину.
"Відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ - "жовтий" COVID-сертифікат чи довідку 063/о", - написав міністр.
Також працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19.
Крім того, у "жовтій" зоні карантину заборонено:
- роботу закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше 100% співробітників;
- проведення масових заходів, за виключенням атестації здобувачів освіти;
- роботу кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
- роботу закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс та доставки;
- роботу спортзалів, басейнів;
- діяльність закладів із розміщення, окрім готелів, санаторних і соціальних закладів;
- міжобласні та міжнародні перевезення.
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