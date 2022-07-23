Із Бєлгорода до Харкова ракета летить 30 секунд, а щоб школярам та студентам спуститися в укриття, треба 5 хвилин, - голова ОВА Синєгубов

Про це він повідомив під час брифінгу.

"Час польоту ракети з передмістя російського Бєлгороду складає 30-40 секунд. Тобто за 30 секунд ми маємо всіх дітей спустити в укриття. Ми проводили відповідні тренування, у нас йшло на це максимум 5 хвилин", - розповів Олег Синєгубов.

За словами голови ОВА, формат навчання у закладах освіти області в наступному навчальному році залежатиме від військової ситуації в регіоні.

Олег Синєгубов повідомив, що в Харківській області майже 300 закладів освіти перебувають на тимчасово окупованих територіях. Із 24 закладів вищої освіти - 21 мають пошкодження. 17 шкіл повністю зруйновані і майже 200 - пошкоджені. Загалом 64 навчальні заклади мають укриття, які відповідають вимогам безпеки.

Очільник області пояснив, що в разі потрапляння ракети, будівлю може бути зруйновано повністю - аж до підвального приміщення. Зокрема, саме так сталося із будівлею ХОДА, коли 1 березня в неї поцілила російська ракета "Іскандер" і фактично зруйнувала 6 поверхів залізобетонного перекриття.

"Тому рішення щодо навчального процесу будемо приймати ближче до початку навчального року, виключно враховуючи ту військову обстановку, яку будемо мати на той час. Але у той же час ми працюємо над приведенням до ладу всіх наявних укриттів", - додав він.

У суботу, 23 липня, російські окупанти завдали удару по центральній частині Харкова, постраждала щонайменше одна людина.

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