Із Бєлгорода до Харкова ракета летить 30 секунд, а щоб школярам та студентам спуститися в укриття, треба 5 хвилин, - голова ОВА Синєгубов
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що через близьке розташування до російського кордону, ракета із території РФ влучає по Харкову за 30 секунд.Через це в області поки не прийняли рішення щодо початку навчального процесу
Про це він повідомив під час брифінгу.
"Час польоту ракети з передмістя російського Бєлгороду складає 30-40 секунд. Тобто за 30 секунд ми маємо всіх дітей спустити в укриття. Ми проводили відповідні тренування, у нас йшло на це максимум 5 хвилин", - розповів Олег Синєгубов.
За словами голови ОВА, формат навчання у закладах освіти області в наступному навчальному році залежатиме від військової ситуації в регіоні.
Олег Синєгубов повідомив, що в Харківській області майже 300 закладів освіти перебувають на тимчасово окупованих територіях. Із 24 закладів вищої освіти - 21 мають пошкодження. 17 шкіл повністю зруйновані і майже 200 - пошкоджені. Загалом 64 навчальні заклади мають укриття, які відповідають вимогам безпеки.
Очільник області пояснив, що в разі потрапляння ракети, будівлю може бути зруйновано повністю - аж до підвального приміщення. Зокрема, саме так сталося із будівлею ХОДА, коли 1 березня в неї поцілила російська ракета "Іскандер" і фактично зруйнувала 6 поверхів залізобетонного перекриття.
"Тому рішення щодо навчального процесу будемо приймати ближче до початку навчального року, виключно враховуючи ту військову обстановку, яку будемо мати на той час. Але у той же час ми працюємо над приведенням до ладу всіх наявних укриттів", - додав він.
- У суботу, 23 липня, російські окупанти завдали удару по центральній частині Харкова, постраждала щонайменше одна людина.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.54
Купівля 37.54Продаж 38.71
-
EUR
Купівля 37.91Продаж 39.23
- Актуальне
- Важливе