Із початку повномасштабного вторгнення окупанти пошкодили та зруйнували понад 2,8 тис. навчальних закладів, - МОН
Російська армія з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого пошкодила або зруйнувала будівлі понад 2,8 тис. навчальних закладів
Про це у Telegram повідомив міністр освіти й науки України Сергій Шкарлет.
"289-й день жорстокої агресії рф на території суверенної України. 100 днів освітнього процесу в цьому навчальному році – в умовах воєнного стану. За ці 100 днів ракетні атаки росіян пошкодили та зруйнували понад 390 закладів освіти, а від початку повномасштабного вторгнення – більше 2,8 тис.", - написав він.
При цьому міністр наголосив, що попри руйнування навчальних закладів українські діти продовжують навчання.
"Учителі, викладачі і вихователі мужньо тримають освітній фронт", - підкреслив Шкарлет.
- 6 грудня внаслідок ракетного удару по Краматорську було пошкоджено школу.
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