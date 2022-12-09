Про це у Telegram повідомив міністр освіти й науки України Сергій Шкарлет.

"289-й день жорстокої агресії рф на території суверенної України. 100 днів освітнього процесу в цьому навчальному році – в умовах воєнного стану. За ці 100 днів ракетні атаки росіян пошкодили та зруйнували понад 390 закладів освіти, а від початку повномасштабного вторгнення – більше 2,8 тис.", - написав він.

При цьому міністр наголосив, що попри руйнування навчальних закладів українські діти продовжують навчання.



"Учителі, викладачі і вихователі мужньо тримають освітній фронт", - підкреслив Шкарлет.

6 грудня внаслідок ракетного удару по Краматорську було пошкоджено школу.

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