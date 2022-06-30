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Із Покровська на Донеччині 30 червня вирушить евакуаційний потяг
На 30 червня Укрзалізниця призначила евакуаційний рейс із Покровська на Донеччині до Львова через Дніпро
Про це повідомила Укрзалізниця.
Потяг №234/233 Покровськ - Дніпро - Львів вирушить о 16:30.
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