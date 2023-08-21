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OPINION

Із залежним Конституційним Судом ніякого ЄС нам не бачити

Михайло Жернаков
21 серпня, 2023 понедiлок
18:04
Погляд Михайло Жернаков

Президент Зеленський підписав законопроєкт #9355 про відбір суддів Конституційного Суду

Епопея тривала понад рік.

Закон став фактично компромісним між тим, як треба було, і тим, на що "віджали" наших європейських колег представники влади. Ще у 2020 Венеційська комісія казала, що для деполітизації добору комісія з добору суддів КСУ має складатися виключно з представників громадськості та незалежних міжнародних експертів.

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За пару років виявилося, що всім ок модель, де поруч із трьома незалежними міжнародними експертами суддів вибирають троє представників влади, хоч у міжнародників і є право вирішального голосу. Модель, до речі, працює рівно в половині випадків.

Щобільше, передбачене законом "рейтингування" кандидатів комісією після проходження перевірки на доброчесність несе ризики ще більшої політизації процесу, бо фактично нівелює роль міжнародних експертів.

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Чи означає це, що все погано?

Ні, це означає, що, як і раніше, потрібно дуже уважно пильнувати за впровадженням. Тоді шанси отримати достойний КСУ є, і не малі.

У першу чергу, дивимося за формуванням Дорадчої групи експертів (така офіційна назва відбірної комісії).

Туди вже намагалися раніше відрядити фігурантів плівок Вовка, наприклад.

До речі, за впровадженням уважно дивляться і дивитимуться й наші іноземні колеги. Бо із залежним Конституційним Судом ніякого ЄС нам не бачити. Сподіваюся, у владі це розуміють.

Джерело

Про автора. Михайло Жернаков, співзасновник і голова правління Фундації DEJURE.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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