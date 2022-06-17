Із Запоріжжя 17 червня відкриють виїзд на тимчасово окуповані території

Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.

"Сьогодні, 17 червня, планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру", - зазначили в адміністрації.

Зараз сформована колона автівок на 17 червня, яка чекає дозволу виїхати.

Інформацію щодо змін перетину лінії розмежування через безпекову ситуацію повідомлять додатково.

У небі над Запорізькою областю українська протиповітряна оборона вранці 17 червня знешкодила російську ракету

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