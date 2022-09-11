Про це повідомила пресслужба Посольства України у Молдові у фейсбуці.

"Ми вітаємо рішення Адміністрації цивільної авіації Республіки Молдова про заборону молдовським авіакомпаніям здійснювати польоти у повітряному просторі російської федерації... Це – логічна відповідь на розв’язану кремлем війну проти України та всього цивілізованого світу. Ізоляція держави-агресора має бути тотальною, включно з обмеженням для її громадян можливостей подорожей до демократичних країн", - пише пресслужба Посольства.

Також Перебийніс наголосив, що заборона польотів до РФ є важливим кроком і для забезпечення безпеки самої Молдови.

Нагадаємо, 9 вересня авіакомпанія Air Moldova заявила про відновлення рейсів до Москви.

10 вересня молдовський авіарегулятор заборонив Air Moldova відновлення рейсів до Москви.

Молдовська авіакомпанія Air Moldova в неділю, 11 вересня, повідомила про припинення продажу квитків на рейс до Москви, який мав початися з 1 жовтня, відповідно до рішення регулятора цивільної авіації.

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