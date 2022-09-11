"Ізоляція держави-агресора має бути тотальною": МЗС України привітало рішення Молдови про заборону польотів до РФ
Сьогодні, 11 вересня, заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс привітав рішення адміністрації цивільної авіації Молдови про заборону молдовським авіакомпаніям здійснювати польоти у повітряному просторі Росії
Про це повідомила пресслужба Посольства України у Молдові у фейсбуці.
"Ми вітаємо рішення Адміністрації цивільної авіації Республіки Молдова про заборону молдовським авіакомпаніям здійснювати польоти у повітряному просторі російської федерації... Це – логічна відповідь на розв’язану кремлем війну проти України та всього цивілізованого світу. Ізоляція держави-агресора має бути тотальною, включно з обмеженням для її громадян можливостей подорожей до демократичних країн", - пише пресслужба Посольства.
Також Перебийніс наголосив, що заборона польотів до РФ є важливим кроком і для забезпечення безпеки самої Молдови.
- Нагадаємо, 9 вересня авіакомпанія Air Moldova заявила про відновлення рейсів до Москви.
- 10 вересня молдовський авіарегулятор заборонив Air Moldova відновлення рейсів до Москви.
- Молдовська авіакомпанія Air Moldova в неділю, 11 вересня, повідомила про припинення продажу квитків на рейс до Москви, який мав початися з 1 жовтня, відповідно до рішення регулятора цивільної авіації.
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