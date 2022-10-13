Ізраїль передає Україні дані про іранські безпілотники, - NYT

Про це повідомляє New York Times із посиланням на українського високопосадовця, який побажав лишитися анонімним.

Видання зазначає, що Україна просила Ізраїль поставити їй системи протиповітряної. Цей запит був пов'язаний з успіхами ізраїльських систем ППО. Однак Ізраїль поки що відмовився їх надавати, оскільки боїться, що РФ почне заважати ізраїльським авіаударам у Сирії.

Водночас Ізраїль надає Україні базові розвіддані щодо іранських дронів-камікадзе, які Росія почала використовувати на полі бою в Україні. Крім того, одна з приватних ізраїльських компаній передає Україні супутникові знімки позицій російської армії.

30 серпня стало відомо, що Іран таємно постачає Росії ударні безпілотники, які використовують у війні проти України.

5 жовтня МЗС Ірану заперечили постачання дронів-камікадзе до РФ. 7 жовтня, попри наявність численних доказів, Іран знову заперечив передачу безпілотників Росії.

11 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Росія замовила в Ірану понад 2 тис. дронів Shahed-136.

12 жовтня росіяни привезли на тимчасово окуповані території України іранських інструкторів, щоб навчитись використовувати дрони-камікадзе Shahed-136.