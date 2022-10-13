Ізраїль передає Україні дані про іранські безпілотники, - NYT
Ізраїль надає Україні дані про іранські дрони-камікадзе, які нещодавно почала використовувати російська армія
Про це повідомляє New York Times із посиланням на українського високопосадовця, який побажав лишитися анонімним.
Видання зазначає, що Україна просила Ізраїль поставити їй системи протиповітряної. Цей запит був пов'язаний з успіхами ізраїльських систем ППО. Однак Ізраїль поки що відмовився їх надавати, оскільки боїться, що РФ почне заважати ізраїльським авіаударам у Сирії.
Водночас Ізраїль надає Україні базові розвіддані щодо іранських дронів-камікадзе, які Росія почала використовувати на полі бою в Україні. Крім того, одна з приватних ізраїльських компаній передає Україні супутникові знімки позицій російської армії.
- 30 серпня стало відомо, що Іран таємно постачає Росії ударні безпілотники, які використовують у війні проти України.
- 5 жовтня МЗС Ірану заперечили постачання дронів-камікадзе до РФ. 7 жовтня, попри наявність численних доказів, Іран знову заперечив передачу безпілотників Росії.
- 11 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Росія замовила в Ірану понад 2 тис. дронів Shahed-136.
- 12 жовтня росіяни привезли на тимчасово окуповані території України іранських інструкторів, щоб навчитись використовувати дрони-камікадзе Shahed-136.
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