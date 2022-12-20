Ізраїль передав Херсонщині 17 генераторів

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Ізраїль передає Херсонщині 17 генераторів різної потужності – 110 кВА, 170 кВА, 220 кВА та 250 кВА", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, міністр енергетики Герман Галущенко на церемонії передачі обладнання підкреслив, що ситуація на деокупованих територіях залишається складною з огляду на руйнування, зокрема, й енергетичної інфраструктури. Тому Міненерго постійно працює для відновлення і допомоги деокупованим територіям, та докладає зусиль, щоб максимально забезпечити їх критично важливим обладнанням.

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Також повідомляється, що міністерство додатково спрямує до Херсонської області 21 генератор і 24 трансформатори, отримані як гуманітарну допомогу від міжнародних партнерів.

15 грудня стало відомо, що США передали Києву спецтехніку та генератори для котелень та станцій теплопостачання.

18 грудня стало відомо, що уряд Латвії виділить 560 тисяч євро на купівлю генераторів для українських медіа.