Ізраїль передав Херсонщині 17 генераторів
Ізраїль передав 17 генераторів для Херсонської області. Всього Міністерство енергетики спрямує на Херсонщину 21 генератор і 24 трансформатори, отримані від міжнародних партнерів
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
"Ізраїль передає Херсонщині 17 генераторів різної потужності – 110 кВА, 170 кВА, 220 кВА та 250 кВА", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, міністр енергетики Герман Галущенко на церемонії передачі обладнання підкреслив, що ситуація на деокупованих територіях залишається складною з огляду на руйнування, зокрема, й енергетичної інфраструктури. Тому Міненерго постійно працює для відновлення і допомоги деокупованим територіям, та докладає зусиль, щоб максимально забезпечити їх критично важливим обладнанням.
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Також повідомляється, що міністерство додатково спрямує до Херсонської області 21 генератор і 24 трансформатори, отримані як гуманітарну допомогу від міжнародних партнерів.
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