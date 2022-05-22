Ізраїль підтвердив випадки захворювання віспою мавп

Про це інформують на сайті ВВС.

"Ізраїль заявив, що ідентифікували одну інфіковану людину, яка нещодавно подорожувала, але ще розслідують інші підозрювані випадки", - йдеться в повідомленні. Загалом вже 14 країн підтвердили зараження віспи мавп.

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Довідково. Мавпяча віспа – рідкісне тропічне захворювання, перебіг якого залежить від штаму. Штам "Конго" викликає важкий перебіг: 10% хворих, зараженим ним, помирає. Смертність від західноафриканського штаму становить 1%, і саме його зараз фіксують, приміром, у Великій Британії.

Інфікування відбувається повітряно-крапельним шляхом, при контакті з біологічними рідинами заражених людей чи тварин (мавп, білок, гризунів), а також при вживанні в їжу м'яса інфікованих тварин. Однак експерти зазначають, що найчастіше вірус передається від тварин.

Раніше ми повідомляли про зареєстровані випадки в Іспанії, у Португалії – 5. Хворобу також зафіксували у Великій Британії, Канаді і США.

За 19 та 20 травня у Бельгії, Німеччині, Канаді та Австралії підтвердили перші випадки мавпячої віспи. Також раніше випадки зафіксовані у Великобританії, Португалії та Іспанії.

21 травня у Швейцарії підтвердили перший випадок зараження віспою мавп.

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