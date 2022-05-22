Ізраїль підтвердив випадки захворювання віспою мавп
В Ізраїлі підтвердили перший випадок віспи мавп. Заразилася людина, яка нещодавно подорожувала. Утім повідомляється, що є й інші підозрювані випадки. Загалом вже 14 країн повідомили про зараження
Про це інформують на сайті ВВС.
"Ізраїль заявив, що ідентифікували одну інфіковану людину, яка нещодавно подорожувала, але ще розслідують інші підозрювані випадки", - йдеться в повідомленні.
Загалом вже 14 країн підтвердили зараження віспи мавп.
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Довідково. Мавпяча віспа – рідкісне тропічне захворювання, перебіг якого залежить від штаму. Штам "Конго" викликає важкий перебіг: 10% хворих, зараженим ним, помирає. Смертність від західноафриканського штаму становить 1%, і саме його зараз фіксують, приміром, у Великій Британії.
Інфікування відбувається повітряно-крапельним шляхом, при контакті з біологічними рідинами заражених людей чи тварин (мавп, білок, гризунів), а також при вживанні в їжу м'яса інфікованих тварин. Однак експерти зазначають, що найчастіше вірус передається від тварин.
- Раніше ми повідомляли про зареєстровані випадки в Іспанії, у Португалії – 5. Хворобу також зафіксували у Великій Британії, Канаді і США.
- За 19 та 20 травня у Бельгії, Німеччині, Канаді та Австралії підтвердили перші випадки мавпячої віспи. Також раніше випадки зафіксовані у Великобританії, Португалії та Іспанії.
- 21 травня у Швейцарії підтвердили перший випадок зараження віспою мавп.
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