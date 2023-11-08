Ізраїль планує зруйнувати мережу тунелів бойовиків ХАМАСу
8 листопада сухопутні сили Ізраїлю в секторі Гази планують знайти та зруйнувати величезну мережу тунелів бойовиків ХАМАСу під анклавом
Про це повідомляє Reuters.
Головний речник Армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що інженерно-бойовий корпус Ізраїлю використовував вибухові пристрої, щоб зруйнувати мережу тунелів, побудовану ХАМАСом, яка простягається на сотні кілометрів під Газою. У середу, 8 листопада, ЦАХАЛ також націлюється на тунелі ХАМАСу.
Міністр оборони Йоав Галлант заявив, що Ізраїль має "об'єднану ціль - терористів ХАМАС в Газі, їх інфраструктуру, їх командирів, бункери, кімнати зв'язку".
- 5 листопада речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що ЦАХАЛ повністю оточив місто Газа і розділив прибережний анклав на дві частини. Ізраїльські військові під керівництвом розвідувального підрозділу бригади Голані "дійшли до берегової лінії та утримують її.
- У відповідь на обстріли з Лівану 6 листопада ЦАХАЛ вдарив по цілях терористичної організації "Хезболла" авіацією та артилерією.
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