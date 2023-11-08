Ізраїль планує зруйнувати мережу тунелів бойовиків ХАМАСу

Про це повідомляє Reuters.

Головний речник Армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що інженерно-бойовий корпус Ізраїлю використовував вибухові пристрої, щоб зруйнувати мережу тунелів, побудовану ХАМАСом, яка простягається на сотні кілометрів під Газою. У середу, 8 листопада, ЦАХАЛ також націлюється на тунелі ХАМАСу.

Міністр оборони Йоав Галлант заявив, що Ізраїль має "об'єднану ціль - терористів ХАМАС в Газі, їх інфраструктуру, їх командирів, бункери, кімнати зв'язку".