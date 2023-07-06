Ізраїль продовжив можливість перебування українців до 31 січня наступного року
Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю прийняло рішення про продовження терміну перебування для громадян України до 31 січня 2024 року
Про це інформує посольство України в Ізраїлі.
"МВС Ізраїлю прийняло рішення про продовження терміну перебування для громадян України, які легально знаходились в Ізраїлі станом на 24 лютого 2022 року, а також тих, хто в’їхав у країну пізніше, до 31 січня 2024 року", - йдеться в заяві.
У диппредставництві зазначили, що українцям не треба займатися продовженням туристичної візи в підрозділах МВС Ізраїлю.
Також Міністерство внутрішніх справ країни оновило рекомендації щодо працевлаштування наших громадян, які перебувають в країні понад 90 днів. Зокрема, при найманні на роботу роботодавець повинен переконатись, що громадянин має український паспорт, а також що з моменту в’їзду особи в Ізраїль пройшло 90 днів.
Згідно з різними оцінками, в Ізраїлі наразі перебуває 10-15 тис. біженців з України. Йдеться про жінок, підлітків та осіб літнього віку. Вони мають статус саме біженців, а не репатріантів.
- 9 квітня уряд держави Ізраїль вирішив продовжити ще на один рік видачу віз та надання всебічної допомоги біженцям від російського вторгнення до України.
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