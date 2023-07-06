Про це інформує посольство України в Ізраїлі.

"МВС Ізраїлю прийняло рішення про продовження терміну перебування для громадян України, які легально знаходились в Ізраїлі станом на 24 лютого 2022 року, а також тих, хто в’їхав у країну пізніше, до 31 січня 2024 року", - йдеться в заяві.

У диппредставництві зазначили, що українцям не треба займатися продовженням туристичної візи в підрозділах МВС Ізраїлю.

Також Міністерство внутрішніх справ країни оновило рекомендації щодо працевлаштування наших громадян, які перебувають в країні понад 90 днів. Зокрема, при найманні на роботу роботодавець повинен переконатись, що громадянин має український паспорт, а також що з моменту в’їзду особи в Ізраїль пройшло 90 днів.

Згідно з різними оцінками, в Ізраїлі наразі перебуває 10-15 тис. біженців з України. Йдеться про жінок, підлітків та осіб літнього віку. Вони мають статус саме біженців, а не репатріантів.