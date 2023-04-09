Ізраїль продовжив підтримку біженців з України

Про це сьогодні, 9 квітня 2023 року, повідомили газети Haaretz та Times of Israel.

"Управління з питань народонаселення також рекомендувало спростити українським біженцям отримання віз на проживання, а щодо роботи в країні - надано рекомендації, які потребують погодження з в.о. міністра внутрішніх справ. Ці кроки являють собою суттєву зміну по відношенню до політики, прийнятої до цього часу з цього питання", - зазначає Haaretz.

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За інформацією видання, такі зміни викликані переданої по дипломатичним каналом критикою українською сторони щодо недостатньої, як вважає офіційний Київ, допомоги біженцям від війни з Росією.

Згідно різних оцінок, в Ізраїлі наразі перебуває 10-15 тис. біженців з України. Йдеться про жінок, підлітків та осіб літнього віку.

Вони мають статус саме біженців, а не репатріантів.



