Влітку між Україною, Польщею й Литвою готується історична подія, - польський політик Чех
Польський політик Мирослав Чех зазначив, що Росія намагається грати на історичних розбіжностях та історичній пам'яті поляків й українців
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Є спроби Росії грати на історичних розбіжностях чи історичній пам'яті поляків та українців. Ідеться про Волинську трагедію, якої в липні буде відзначатися 80-річчя. Заява президента Дуди говорить про те, що поляки й українці не дадуть себе розділити.
За словами польського політика, президент Польщі підкреслив, що потрібно працювати для примирення.
"Ця заява була сильною, її було почуто, так само як і заяву президента Дуди, що треба працювати для примирення. Ми знаємо, що в червні або в липні готується історична подія, пов'язана з минулим. Серед людей наближених до Офісу президента Польщі йдеться про те, що подія може готуватись у тристоронньому форматі, третьою країною буде Литва", - підкреслив Чех.
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