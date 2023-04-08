Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Є спроби Росії грати на історичних розбіжностях чи історичній пам'яті поляків та українців. Ідеться про Волинську трагедію, якої в липні буде відзначатися 80-річчя. Заява президента Дуди говорить про те, що поляки й українці не дадуть себе розділити.

За словами польського політика, президент Польщі підкреслив, що потрібно працювати для примирення.

"Ця заява була сильною, її було почуто, так само як і заяву президента Дуди, що треба працювати для примирення. Ми знаємо, що в червні або в липні готується історична подія, пов'язана з минулим. Серед людей наближених до Офісу президента Польщі йдеться про те, що подія може готуватись у тристоронньому форматі, третьою країною буде Литва", - підкреслив Чех.