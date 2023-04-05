"Вам не вдасться нас посварити. Вам не вдасться нас розділити. Ніколи більше!", - Дуда звернувся до Москви

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Великі народи у найважливіші моменти історії (а зараз ми є саме в такому моменті, без сумніву) здатні переступати через найбільші відмінності, які їх розділяють, і разом дивитися в майбутнє. А ми великі народи, ми поляки та українці. У нас велика історія, велика культура і велике прекрасне майбуття. Тому ми не боїмося говорити навіть про найскладніші теми нашої спільної історії. Ми продемонстрували це нашим спільним візитом до Львова, на "Цвинтар орлят" і Січових стрільців. На основі правди і взаємної довіри ми будемо будувати відносини між нашими народами", - йдеться у заяві Анджея Дуди.

За словами Дуди, загарбники й опоненти намагалися нас розділити, і зараз це намагаються робити, але це їм не вдасться.

"Саме тому звідси ми надсилаємо чітке послання до Москви: вам не вдасться нас посварити. Вам не вдасться нас розділити. Ніколи більше!", - заявив президент Польщі.

Дуда заявив, що його країна підтримуватиме вільну Україну.

"Підтримка вільної України Польщею була, є і буде поза політичними суперечками. Незалежно від того, хто при владі: ліві чи праві. Так було і під час Помаранчевої революції, коли тодішній президент Александер Кваснєвскі був одним з лідерів підтримки України. Так було і зрештою під час президентства Качинського і Революції Гідності. Так є і сьогодні, коли ви складаєте найскладніший іспит. Відстоюєте незалежність своєї Батьківщини. Зі зброєю в руках. Так буде і в майбутньому", - сказав польський президент.