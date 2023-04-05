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"Вам не вдасться нас посварити. Вам не вдасться нас розділити. Ніколи більше!", - Дуда звернувся до Москви

5 квітня, 2023 середа
21:59
війна з Росією Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда запевнив, що його країна підтримуватиме вільну Україну завжди - поза політичними суперечками

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Великі народи у найважливіші моменти історії (а зараз ми є саме в такому моменті, без сумніву) здатні переступати через найбільші відмінності, які їх розділяють, і разом дивитися в майбутнє. А ми великі народи, ми поляки та українці. У нас велика історія, велика культура і велике прекрасне майбуття. Тому ми не боїмося говорити навіть про найскладніші теми нашої спільної історії.  Ми продемонстрували це нашим спільним візитом до Львова, на "Цвинтар орлят" і Січових стрільців. На основі правди і взаємної довіри ми будемо будувати відносини між нашими народами", - йдеться у заяві Анджея Дуди.

За словами Дуди, загарбники й опоненти намагалися нас розділити, і зараз це намагаються робити, але це їм не вдасться.  

"Саме тому звідси ми надсилаємо чітке послання до Москви: вам не вдасться нас посварити. Вам не вдасться нас розділити. Ніколи більше!", - заявив президент Польщі.

Дуда заявив, що його країна підтримуватиме вільну Україну.

"Підтримка вільної України Польщею була, є і буде поза політичними суперечками. Незалежно від того, хто при владі: ліві чи праві. Так було і під час Помаранчевої революції, коли тодішній президент Александер Кваснєвскі був одним з лідерів підтримки України. Так було і зрештою під час президентства Качинського і  Революції Гідності. Так є і сьогодні, коли ви складаєте найскладніший іспит. Відстоюєте незалежність своєї Батьківщини. Зі зброєю в руках. Так буде і в майбутньому", - сказав польський президент.

  • Зранку 5 квітня президент Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі, де він зустрівся з польським колегою Анджеєм Дудою. Він вручив Зеленському найвищу нагороду країни.
  • Також під час візиту президента України Володимира Зеленського до Польщі очікують оформлення дорожніх карт регіональної інтеграції України з Польщею, країнами Балтії та Скандинавії.  
  • У Польщі візит президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської сприймається як велика подія - весь світ дивиться на них як на символ незламності та цей символ приїздить до Польщі, сказала кореспондентка Еспресо Залевська.
  • Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підписали лист про наміри співпраці з питань постачання оборонної техніки.
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